Herbstliches Treiben am 12. und 13. Oktober – Sonntag verkaufsoffen!

Wenn die Blätter der Bäume jeden nur erdenklichen Farbton zwischen gelb, orange und rot annehmen und die Herbstsonne alles in ein goldenes Licht taucht, stehen in Neuwied die Markttage vor der Tür. Am Wochenende des 12. und 13. Oktobers verwandelt sich die Innenstadt rund um den Luisenplatz wieder in einen farbenfrohen Herbstmarkt. Mit seinen zahlreichen Verkaufs- und Verpflegungsständen und einem bunten Rahmenprogramm bietet er ein reichhaltiges Angebot für Groß und Klein und lädt zum Bummeln und Verweilen ein.

Gerade kulinarisch wird bei den Markttagen traditionell so einiges geboten. Im Fokus stehen beim Bauern- und Gourmetmarkt vor allem heimische saisonale Produkte, wie Nüsse und Früchte, Wild und Honig sowie Weine, Öle und frisches Brot. Neben diesen Köstlichkeiten, die direkt vor Ort oder in aller Ruhe zu Hause genossen werden können, bieten Händler viel Dekoratives und Handgemachtes zum Verkauf an. Eine große Auswahl an Pflanzen und Blumenzwiebeln rundet das vielseitige Marktangebot ab.

Neben den bereits bewährten Besucherhighlights – dem gemütlichen Weindorf und dem historischen Heerlager der Neuwieder Stadtgarde – stehen die diesjährigen Markttage ganz im Zeichen des Kürbisses. Rund um das herbstliche Fruchtgemüse sind verschiedene Aktionen geplant, bei denen auch kleine Marktbesucher voll auf ihre Kosten kommen werden. Auch der Lions-Club ist wie in jedem Jahr mit einem Bücherverkaufsstand vertreten, für eine belebte Innenstadt sorgt zudem der verkaufsoffene Sonntag, der abseits vom Marktgeschehen zum weiteren Shoppen und Flanieren in der Innenstadt einlädt.

Wenn in Neuwied die Markttage ins Haus stehen, darf natürlich auch die Automobilausstellung der Neuwieder Autohäuser nicht fehlen. Diese wird seit Jahren parallel zum Herbstmarkt in der Langendorfer Straße, Ecke Luisenstraße ausgerichtet und hat so manchen Blickfang für Autoliebhaber parat. Am Sonntag veranstaltet die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde zudem ihren Charity Walk – einen Benefizlauf, der Geld für gemeinnützige Einrichtungen, in diesem Jahr zugunsten der Landesgehörlosenschule, sammelt.

Das herbstliche Treiben auf dem Luisenplatz geht am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag sind die Marktstände von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Von 13 bis 18 Uhr kann auch beim stationären Handel in der Neuwieder Innenstadt nach Herzenslust geshoppt werden.

Bildunterschrift:

Die Markttage gehören zu den absoluten Highlights im Neuwieder Veranstaltungskalender und sorgen alljährlich für eine prallgefüllte Innenstadt.

Fotos: Franz-Josef Dehenn