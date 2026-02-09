Arbeiten am zweiten Bauabschnitt beginnen nach Karneval

Kaum eine Baumaßnahme der letzten Jahre hat in Neuwied für eine so große Aufwertung des öffentlichen Raums und für so viel positive Resonanz gesorgt, wie die Neugestaltung der Deichuferpromenade zwischen dem Biergarten und dem Deichtor Pfarrstraße. Jetzt nimmt sich die Stadt Neuwied den zweiten Bauabschnitt vor: Zwischen dem Deichtor Pfarrstaße und dem Betriebsgelände der Firma Dyckerhoff wird auf gut 1,2 Kilometern Länge das Deichufer neugestaltet. Die Arbeiten beginnen am Aschermittwoch, 18. Februar, und sollen nach bisheriger Planung im Oktober abgeschlossen sein.

Radweg verläuft in Zukunft direkt am Rhein

Das Hauptaugenmerk der Baumaßnahme liegt dabei auf einer optischen Aufwertung, der Erhöhung der Aufenthaltsqualität und einer Verbesserung der Radinfrastruktur. So wird der Radweg, der bisher am Durchlass Kappelstraße hinter den Deich auf die Rheinstraße geleitet wird, in Zukunft auch hier direkt am Fluss entlang verlaufen. Dafür wird das Natursteinpflaster durch eine glatte Asphaltdecke ersetzt. Zwischen der Pfarrstraße und der Kappelstraße – dort wo der Radweg direkt an der Uferkante verläuft – wird zudem ein Geländer installiert.

Neue Aufenthaltsflächen und mehr Grün laden zum Verweilen ein

Das Natursteinpflaster aus dem Radweg wird auf dem „Deichkronenweg“ zwischen Pegelturm und Kappelstraße verlegt. Hier wird auch die Beleuchtung erneuert und die vorhandenen Rondelle mit neuen Bänken und Hecken ausgestattet. Alle übrigen Hecken entlang des Deichkronenwegs wurden bereits gerodet und werden nicht ersetzt. Um den zukünftigen gemeinsamen Geh- und Radweg zwischen Kappelstraße und Firma Dyckerhoff weiterhin aufzuwerten, entstehen hier drei Aufenthaltsflächen, die mit Bänken, Tischen, Grills, Sitzsteinen, Fahrradbügeln und Spielgeräten zum Verweilen einladen. Zudem werden die bisherigen Diensttreppen über den Erddeich in Höhe der Balduinstraße rheinseitig auf neun Meter und stadtseitig auf drei Meter Breite ausgebaut und als Sitz- und Aufenthaltsfläche zur Verfügung gestellt. Zehn Bäume an ungünstigen Standorten müssen im Rahmen der Baumaßnahme weichen, werden jedoch durch 36 Neupflanzungen ersetzt, sodass das Deichufer insgesamt deutlich grüner wird.

Die Gesamtkosten für das Bauprojekt belaufen sich auf drei Millionen Euro – gefördert werden der Ausbau des Radweges und die Installation des Geländers durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundesministeriums für Verkehr und des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Für den Wegebau auf der Deichkrone und die Aufenthaltsflächen am Rhein sowie den Ausbau der Treppe am Erddeich können Fördermittel aus dem Programm „Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport genutzt werden.

Bildunterschrift:

Für den entstehenden Fuß- und Radweg wird das Natursteinpflaster auf dem Deichuferweg aufgenommen und durch eine ebene Asphaltdecke ersetzt. Zudem entstehen entlang des Weges mehrere attraktive Aufenthaltsflächen und mehr Grün.

Foto: Melanie Lange