Neuwied – Werner Hammes ist Vorsitzender des Seniorenbeirats

Gremium wählte Vorstand – Brigitte Neumann Stellvertreterin

Der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied hat in seiner jüngsten Sitzung seinen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender des Gremiums ist Werner Hammes, Brigitte Neumann ist seine Stellvertreterin. Zum Vorstand zählen zudem Schriftführerin Ute Erve sowie die beiden Beisitzerinnen Ingrid Ely-Herbst und Waltraud Becker.

Hammes bedankte sich bei den Beiratsmitgliedern für das in Ihn gesetzte Vertrauen. „Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit“, sagte Hammes und betonte, dass er den Vorstand als Team sieht. „Ich bin zuversichtlich, dass unser Beirat einiges bewegen kann – ganz im Interesse der Senioren der Stadt Neuwied“, unterstrich der neue Vorsitzende.

Bürgermeister Michael Mang gratulierte Hammes und dem gesamten Vorstand zur Wahl und blickt der Kooperation mit dem neuen Seniorenbeirat gespannt entgegen. Mang ist sich sicher: „Das neue Gremium verfügt über viel Potenzial und wird sicherlich interessante Aktionen auf die Beine stellen.“ Auch Seniorenbeauftragte Sandra Mette freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit den Beiratsmitgliedern.

Die legten in ihrer Sitzung auch die Aufteilung von Arbeitskreisen (AK) fest. Derer gibt es vier – und zwar AK Soziales, AK Gesellschaft, AK Infrastruktur sowie AK Digitalisierung und Bildung. Zudem standen weitere Vertreterwahlen auf der Tagesordnung. So vertritt Rüdiger Olschewski den Beirat im Sozialausschuss (Vertreter: Hermannjosef Mohr); im VHS-Ausschuss sitzen Peter Hof und Hans-Georg Poredda (Vertreter: Klaus Winter und Herbert Woidtke). Ingrid Ely-Herbst ist die Neuwieder Delegierte in der Landesseniorenvertretung (Stellvertreterin: Waltraud Becker).

Quelle und Foto: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 30.01.2020