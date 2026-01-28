Infostand am Sonntag von 11 bis 15 Uhr auf Currywurst-Festival

Der Innenstadtbereich mit Fußgängerzone ist das Herzstück einer jeden Stadt und als öffentlicher Raum quasi das „zweite Wohnzimmer“ seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Damit die Neuwieder Innenstadt an Attraktivität und Aufenthaltsqualität gewinnt, erstellt die Stadtverwaltung derzeit in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro den Masterplan „Öffentlicher Raum“. Wer sich für die Planungen interessiert und eigene Impulse für die Entwicklung der Neuwieder Stadtmitte einbringen möchte, hat am Sonntag, 1. Februar, die Gelegenheit, sich über den Masterplan zu informieren. Dann wird es zwischen 11 und 15 Uhr an einem Infostand auf dem Luisenplatz – zwischen Tourist-Information und dem Gelände vom Festival der Currywurst & chocolART – die Möglichkeit geben, mit verantwortlichen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und des Planungsbüros in den Austausch zu treten. Da Neuwied als Kinderfreundliche Kommune großen Wert darauf legt, bei Beteiligungsprozessen auch den Stimmen von Kindern und Jugendlichen Gehör zu schenken, können auch junge Deichstädterinnen und Deichstädter an einer Kinderstation ihre Ideen und Meinungen einbringen.

Zielsetzung des Masterplans, der im Rahmen des Landesförderprogramms „Innenstadt-Impulse“ erstellt wird, ist es, vorhandene gestalterische Missstände und städtebauliche bzw. räumlich-funktionale Defizite im Innenstadtbereich zu identifizieren und zu beheben. Dabei liegt ein besonderer Fokus darauf, öffentliche Räume klimaangepasst, barrierefrei, kinderfreundlich und zukunftsfähig – auch und insbesondere hinsichtlich der Mobilitätswende – zu gestalten sowie neue Impulse für die Belebung und Nutzung zu setzen. Im Rahmen der öffentlichen Beteiligung auf dem Festival der Currywurst & chocolART – dem ersten Schritt im Entwicklungsprozess des Masterplans – sind alle Interessierten dazu aufgerufen ihre Anregungen, Hinweise und Wünsche einzubringen. In den kommenden Monaten sind noch weitere Beteiligungsformate geplant, um den öffentlichen Raum in der Neuwieder Innenstadt gemeinsam weiterzudenken.