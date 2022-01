Neuwied (ots) – In der vergangenen Nacht wurden bei gleich mehreren Personen

Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen 22:00 Uhr stellten die

Beamten der Neuwieder Polizei auf dem Parkplatz des Abenteuerspielplatzes in der

Bimsstraße ein Fahrzeug mit laufendem Motor fest. Bei der anschließenden

Verkehrskontrolle konnte neben dem Fahrzeug ein angerauchter Joint und ein

Gripptütchen mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Gegen

01:15 Uhr wurde dann ein Fahrradfahrer auf einem Feldweg in der Nähe des

Mittelweges einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer zeigte starke

Auffallerscheinungen eines zurückliegenden Betäubungsmittelkonsums. Bei einer

sich anschließenden Durchsuchung konnte eine Schraubdose mit Amfetamin und ein

Schnupfröhrchen sichergestellt werden. Um 01:30 Uhr wurde dann eine dreiköpfige

Personengruppe in der Peter-Siemeister-Straße kontrolliert. Bei zwei der drei

Personen konnten ebenfalls geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und

sichergestellt werden. Alle Personen erwartet nun ein Strafverfahren.