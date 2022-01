Betzdorf (ots) – Eine Streifenwagenbesatzung hielt am 20.01.2022, gegen 16:45

Uhr, einen 25-jährigen Pkw-Fahrer zwecks Verkehrskontrolle an. Im Verlauf der

Kontrollmaßnahme konnten an dem Fahrzeug erhebliche Veränderungen festgestellt

werden, so das der Pkw Audi sichergestellt wurde. Der mit der polizeilichen

Maßnahme nicht einverstandene 25-Jährige wurde daraufhin immer aggressiver und

bedrohte zunächst die Einsatzkräfte. Plötzlich trat er einem Beamten

unvermittelt in den Bauchbereich. Es kam zu weiteren Widerstandshandlungen, in

deren Verlauf er weiterhin mit Fußtritten und Schlägen die eingesetzten Beamten

traktierte. Es gelang schließlich unter Einsatz des Tasers, den 25-jährigen

Randalierer festzunehmen. Bei den Widerstandshandlungen wurde weiterhin eine

Beamtin leicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und

Einleitung von Strafverfahren, kam der Beschuldigte wieder auf freien Fuß.