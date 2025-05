Stadtradeln 2025: Vom 07. bis 27. Juni zählt jeder Kilometer

Mehr als zwei Erdumrundungen am Äquator haben die Neuwiederinnen und Neuwieder beim Stadtradeln 2024 geschafft – und dabei rund 15 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart. Das Ergebnis möchte die Stadt Neuwied dieses Jahr noch toppen: Vom 07. bis 27. Juni können alle, die aufs Rad steigen, wieder fleißig Kilometer sammeln und damit tolle Prämien gewinnen.

Egal, ob Wege zur Arbeit oder Erledigungen im Alltag – jeder Kilometer auf dem Rad zählt. Wer im Aktionszeitraum das Auto stehen lässt und möglichst viele Wege mit dem Rad zurücklegt, spart dabei nicht nur Spritkosten, sondern trägt auch zum Klimaschutz bei. „Wir möchten auch dieses Mal wieder die Zahl der Teilnehmenden steigern und gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen“, erklärt die städtische Klimaschutzmanagerin Julia Frimmersdorf.

Das Stadtradeln ist eine deutschlandweite Aktion des Klima-Bündnisses, an dem sich die Stadt Neuwied seit 2021 beteiligt. Am Wettbewerb können sowohl Teams als auch Einzelpersonen teilnehmen. Auch Oberbürgermeister Jan Einig ist in den vergangenen Jahren mit geradelt und weiß: „Radfahren lohnt sich. Fürs Klima, aber auch für die eigene Fitness und um den Radverkehr langfristig attraktiver zu machen.“ Denjenigen, die in drei Wochen die meisten Kilometer zurücklegen, winken verschiedene Sachpreise. Gemeinsam mit dem Kreis zeichnet die Verwaltung nach den Sommerferien die Vielfahrer aus.„Bewegung, Klimaschutz oder sportlicher Ehrgeiz – ganz gleich, was einen persönlich motiviert: Wir hoffen wieder auf viele Deichstädterinnen und Deichstädter, die beim Stadtradeln in die Pedale treten“, betont Beigeordneter Ralf Seemann als zuständiger Dezernent für Klimaschutz.

Die geradelten Kilometer können Teilnehmende online eintragen oder mit der Stadtradeln-App tracken. Anmelden können sich Interessierte jetzt schon unter www.neuwied.de/stadtradeln. Hier sind auch weitere Informationen zur Aktionswoche zu finden.

Zum Bild: Auch die Stadtverwaltung Neuwied will beim Stadtradeln wieder kräftig in die Pedale treten.

(Foto: Nadine Schöneberg)