Kinder sind von Natur aus neugierig, kreativ und voller Potenzial. Die richtige Begleitung in den ersten Jahren ist entscheidend, um dieses Potenzial zu fördern. Zehn Erzieherinnen und Erzieher haben an der vhs Neuwied „Die Brücke“ nun erfolgreich ihre Weiterbildung zur „Fachkraft für eine reggio-inspirierte Kultur des Lernens“ abgeschlossen und setzen damit auf innovative Ansätze der Reggio-Pädagogik. Eine Pressemitteilung sowie ein passendes Bild sende ich Ihnen zur Verwendung zu. Das Foto hat das Copyright Hagen Peters. Die vhs Neuwied freut sich über die Veröffentlichung in Ihrem Medium!