Wahlleiter Peter Jung: „Demokratie lebt vom Mitmachen – jede Stimme zählt!“

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition im vergangenen November und vielen turbulenten Wochen im politischen Berlin stehen am 23. Februar vorgezogene Neuwahlen für den deutschen Bundestag ins Haus. Doch in Neuwied gehen die Blicke am Wahltag in weniger als zwei Wochen nicht nur nach Berlin, denn: Parallel zur Bundestagswahl entscheiden die Neuwiederinnen und Neuwieder auch darüber, wer für die nächsten acht Jahre die Geschicke in der Deichstadt als Oberbürgermeister lenken wird. Neuwieds Bürgermeister Peter Jung wirbt bei den Wahlberechtigten eindringlich um ihre Wahlteilnahme: „Als Wahlleiter rufe ich alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Wahlen sind das Fundament unserer Demokratie und bieten die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitzuwirken,“ hebt Jung die große Bedeutung von Wahlen hervor.

Bei der Neuwieder Stadtverwaltung laufen die Wahlvorbereitungen bereits seit Wochen auf Hochtouren, denn schon früh war klar: Das wird zeitlich alles ganz schön eng! Ganz besonders trifft das für die Briefwahl zu. Fast 16.000 Briefwahlanträge hat das engagierte Team im Briefwahlbüro nach Lieferung der Stimmzettel in kürzester Zeit bearbeitet und die Briefwahlunterlagen an die Antragssteller gesendet. „Eine wirklich tolle Leistung der Kolleginnen und Kollegen, auch am Wochenende“, lobt Jung. Wer jetzt noch per Briefwahl abstimmen will, muss sich beeilen: Online-Briefwahlanträge können nur noch bis spätestens Dienstag, 18. Februar, gestellt werden. Bis dahin werden diese Anträge tagesaktuell bearbeitet und per Post versandt. Wer am Wahltag nicht die Möglichkeit hat, selbst an die Urne zu treten, kann während der Öffnungszeiten des Briefwahlbüros in der Heddesdorfer Straße 33 auch vor Ort seine Stimme abgeben. Wer die Briefwahl rechtzeitig beantragt hat, aber fürchtet, dass sein Wahlbrief auf postalischem Wege nicht mehr fristgerecht zurück zur Stadtverwaltung Neuwied kommt, kann diesen bis 18 Uhr am Wahlabend in den Briefkasten des Briefwahlbüros einwerfen.

Den vielen ehrenamtlichen freiwilligen Helfern, die am 23. Februar in den Wahlräumen im gesamten Stadtgebiet und in den Briefwahlhallen im Einsatz sein werden, spricht Peter Jung bereits im Voraus seinen Dank aus und hofft, dass sie reichlich zu tun haben werden. Deshalb richtet er einen Wahlaufruf an die Neuwiederinnen und Neuwieder: „Ihre Stimme schützt die demokratischen Werte und stärkt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Nur durch eine hohe Wahlbeteiligung bleibt unsere Demokratie lebendig und zukunftsfähig. Nutzen Sie Ihr Recht – gehen Sie wählen!“

Öffnungszeiten des Briefwahlbüros:

Mo. und Di. 7.30 – 17 Uhr

Mi. 7.30 – 12 Uhr

Do. 7.30 – 18 Uhr

Fr. 7.30 – 12 Uhr

sowie Fr., 21.02. 7.30 – 15 Uhr

Bildunterschrift:

In Neuwied stimmen die Bürgerinnen und Bürger am 23. Februar nicht nur über den neuen Bundestag ab, sondern wählen auch ihren Oberbürgermeister.