Städtische Kindertagespflege „Deichkinder“ feiert Eröffnung

In Neuwied fehlen Kitaplätzen. Mit diesem Problem ist die Stadt nicht allein. Mit der Eröffnung der neuen Kindertagespflege „Deichkinder“ geht die Deichstadt nun neue Wege, um dem Bedarf an Betreuungsplätzen zu begegnen. Das Innovative an diesem Pilotprojekt: Die Tagespflege findet in eigens von der Stadt Neuwied dafür angemieteten und eingerichteten Räumen statt, die drei eingesetzten erfahrenen Tagespflegepersonen sind bei der Stadt fest angestellt. Ab sofort bietet die Großtagespflege auf großzügigen 130 Quadratmetern Betreuung für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren direkt in der Neuwieder Innenstadt.

„Mit der Eröffnung der ‚Deichkinder‘ gehen wir einen wichtigen Schritt zur Sicherstellung einer flexiblen, qualitativ hochwertigen und bedarfsorientierten Kinderbetreuung,“ hält Bürgermeister Peter Jung fest. „Dem Mangel an Betreuungsplätzen müssen wir mit einer Kombination aus unterschiedlichen Maßnahmen begegnen. Die Tagespflege in der Marktstraße ist dabei ein weiteres Standbein. Wir sind dankbar, dass die GSG uns auch hier ein so verlässlicher Partner ist.“ Weitere Vorteile im Vergleich zur traditionellen Tagespflege sind die Arbeitsplatzsicherheit für die Mitarbeitenden sowie die Belegungssicherheit für die Stadt als Träger – eine verlässliche Option für Fachkräfte, Familien und Kommune.

Die drei Tagespflegemütter haben langjährige Erfahrung und arbeiten nun in ihrer neuen Wirkungsstätte zusammen nach einem familiennahen Konzept, das sich auf kleine Gruppen, verlässliche Beziehungsarbeit und flexible Betreuungszeiten konzentriert. „Die Betreuung in kleinen Gruppen ist besonders für Kinder unter drei Jahren ideal“, erklärt Stephanie Kötting von der Abteilung Kindertagesstätten und Kindertagespflege der Stadt Neuwied, die gemeinsam mit Stefanie Felderhoff die verantwortliche Impulsgeberin hinter dem Projekt ist. „Mit dem Konzept schaffen wir nicht nur dringend benötigte Betreuungsplätze, sondern bieten auch eine besonders intensive, individuelle Förderung der Kinder.“

Die städtische Kindertagespflege kann bis zu 10 Kinder gleichzeitig betreuen, wobei durch flexible Betreuungszeiten am Vor- und Nachmittag bis zu 16 Betreuungsverträge möglich sind. Die Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr sowie die Option auf Randzeiten bieten Eltern eine hohe Flexibilität, um die Betreuung optimal an ihren Alltag anzupassen. Die „Deichkinder“ haben dabei viel Platz: ein Spiel- und Betreuungsraum, eine Essküche, ein Schlafraum sowie Büro- und Sanitärräume stehen zur Verfügung. Das Angebot der „Deichkinder“ zielt darauf ab, eine alters- und kulturheterogene Gemeinschaft zu fördern, mit einem besonderen Fokus auf Sprachbildung und Wertevermittlung. Neben der pädagogischen Betreuung wird täglich ein frisch zubereitetes, warmes Mittagessen angeboten.

Die Kindertagespflege spielt in Deutschland schon länger eine wichtige Rolle in der Kinderbetreuung, am diesjährigen Weltkindertag feierte sie ihr 50-jähriges Jubiläum.