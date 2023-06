Lust zu schnabulieren? Dann auf zum nächsten Schlemmertreff! Unbeschwert mit alten Freunden oder neuen Bekannten plaudern und dabei Köstlichkeiten kosten: Am Donnerstag, 15. Juni, lockt der monatliche Schlemmertreff wieder vor das Historische Rathaus. Ideal für den genüsslichen Start in den wohlverdienten Feierabend geht es um 16 Uhr los. Nach Herzenslust können dort bis 20 Uhr wieder regionale Produkte und handgemachte Schmankerl probiert werden.

Aufgrund der Baustelle am Deich finden Interessierte das beliebte Feierabendevent weiterhin am altbewährten Platz in der Pfarrstraße. Neuwiederinnen und Neuwieder können sich dennoch erneut auf eine lockere Atmosphäre, kleine saisonale Speisen und gekühlte Getränke freuen. Bis September lädt jeden Monat ein Schlemmertreff donnerstags ein, gemeinsam zu genießen. Weitere Termine sind am 20. Juli, 17. August und 21. September, jeweils von 16 bis 20 Uhr.