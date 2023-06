Mündersbach (ots) – Wie erst jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, kam es bereits am Pfingstsonntag ( 28.05.2023 ) durch drei junge Männer zu einer Bedrohung

eines 7-jährigen Kindes. Zwischen 21.15 und 21.30 Uhr befand sich das Kind in der Nähe eines Zigarettenautomaten in der Edmund-Szczesny-Straße in Mündersbach.

Während des o.g. Zeitraumes kamen 3 junge Männer und holten sich Zigaretten. Als das Kind die jungen Männer ansprach holte einer davon eine Waffe oder

waffenähnlichen Gegenstand aus seinem Rucksack und bedrohte das Kind. Die Männer/Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben: Einer hatte eine Glatze, einer