Am 19. September regionale Kulinarik entdecken

Noch einmal genüsslich schlemmen, in entspannter Atmosphäre regionale Produkte genießen und bei netten Gesprächen den Tag ausklingen lassen: Der Schlemmertreff geht für dieses Jahr in die letzte Runde. Am Donnerstag, 19. September, kredenzen ab 16 Uhr noch einmal verschiedene Anbieter vor dem Historischen Rathaus in der Pfarrstraße 8 allerlei Köstliches. Zu erschmecken gibt es dann regionalen Wein, süße und herzhafte Speisen und handgemachte Köstlichkeiten zum direkt Naschen oder für Zuhause. Grundsätzlich wird entspannt bis 20 Uhr geschlemmt. Wenn der September sich von seiner sonnigen Seite zeigt, wird bei schönem Wetter bis 21 Uhr verlängert. Seit mehreren Jahren schon kommt das Konzept „Schlemmertreff“ bei den Neuwiederinnen und Neuwiedern gut an. Entsprungen war der kulinarische Treff seinerzeit aus der Bürgerbeteiligungsaktion „Netzwerk Innenstadt“ und wird weiterhin von der Arbeitsgemeinschaft unterstützt.

Zum Bild: Seit Mai schlemmen die Neuwieder einmal im Monat gemeinsam vor dem Historischen Rathaus.

Foto: Stadt Neuwied / Melina Manns