Ab 23. Mai monatlich regionale Köstlichkeiten genießen

Freunde treffen, saisonale Köstlichkeiten probieren und bei einem kühlen Getränk die lockere Atmosphäre genießen: Das Erfolgskonzept der Schlemmertreffs wird fortgeschrieben. Der erste Schlemmertreff 2024 beginnt am Donnerstag, 23. Mai, um 16 Uhr vor dem Historischen Rathaus in der Pfarrstraße 8. Bis 20 Uhr werden kleine Speisen und Getränke angeboten. Ob herzhaft oder süß: Im Mittelpunkt stehen bei den Schlemmertreffs regionale Produkte und handgemachte Köstlichkeiten. Bis September lädt jeden Monat ein Schlemmertreff donnerstags ein, gemeinsam zu genießen: Am 20. Juni, 18. Juli, 15. August und 19. September, jeweils von 16 bis 20 Uhr. Und wenn der Abend einfach zu schön ist, um ihn schon um 20 Uhr enden zu lassen, wird je nach Witterung kurzfristig bis 21 Uhr verlängert.

„Eine lange Tafel, an der wir mit alten Freunden und neuen Bekannten ins Gespräch kommen können, ganz ungezwungen – diese Überraschungsbegegnungen machen unsere Schlemmertreffs aus. Wir freuen uns auf Sie!“, lädt Julia Kloos-Wieland, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, zu den monatlichen Feierabendevents ein. Das erfolgreiche Konzept „Schlemmertreff“ entsprang seinerzeit aus der Bürgerbeteiligungsaktion „Netzwerk Innenstadt“ und wird weiterhin von der Arbeitsgemeinschaft unterstützt.