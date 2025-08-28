Tag des offenen Denkmals: Kostenlose Führung am 14. September

In Neuwied gibt es viel zu entdecken – sowohl für Gäste als auch für Neuwiederinnen und Neuwieder. Das Team der Tourist-Information Neuwied (TI) organisiert regelmäßig spannende und informative Führungen durch die Deichstadt. Auch für Sonntag, 14. September, stehen wieder zwei Angebote zur Auswahl.

1783 als erster städtischer und konfessionsübergreifender Friedhof eröffnet, bietet der Alte Friedhof einen spannenden Einblick in Neuwieds Stadtgeschichte – denn er beherbergt zahlreiche historisch wertvolle Denkmäler sowie die Ruhestätten vieler bekannter Neuwieder Familien. Anlässlich des Tages des offenen Denkmals bietet die TI um 14 Uhr eine kostenfreie Führung durch das historische Friedhofsgärtnerhäuschen und die Aussegnungshalle. Treffpunkt ist der Eingang zum Friedhof in der Julius-Remy-Straße.

Ein weiterer Klassiker unter den Neuwieder Stadtführungen darf an diesem Sonntag ebenfalls nicht fehlen. Um 15 Uhr machen sich Interessierte auf, um Neuwieds berühmtestes Bauwerk zu besichtigen – den Deich. Vom Deichinformationszentrum aus spaziert die Gruppe über die komplette Deichmauer und ein Stück des Erddeiches. Auf dem Programm: allerlei Wissenswertes zur Historie und Funktionsweise des Deiches. Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder sind für 4 Euro dabei.

Für beide Führungen gilt: Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Möglich ist die per E-Mail an tourist-information@neuwied.de, telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten in der Marktstraße 59. Weitere Stadtführungen finden Interessierte unter www.neuwied.de/fuehrungen.