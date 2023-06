Zur Einwohnerversammlung lädt die Stadtverwaltung Neuwied am Dienstag, 20. Juni, ab 15 Uhr auf den Luisenplatz ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrerer Fachbereiche freuen sich, mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Auch die Ortsvorsteher informieren an einem Stand über Projekte in ihren jeweiligen Stadtteilen.

Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Einwohnerversammlung ist ein Informationsangebot, das sich an alle richtet, die in Neuwied leben. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, bei der besonders viele Passanten mit den städtischen Fachleuten ins Gespräch kamen, ist auch diesen Sommer die Innenstadt Treffpunkt der Versammlung.