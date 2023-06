Sie streben eine Beamtenlaufbahn an, werden unter anderem Fachinformatiker für Systemintegration, Verwaltungsfachangestellte oder Veranstaltungskaufleute, Fachangestellte für Medien und Informationsdienste oder beginnen ihr Duales Studium in Informationstechnik: Die neuen Auszubildenden und dual Studierenden der Stadtverwaltung Neuwied starten im Juli und August in einen spannenden neuen Lebensabschnitt. Um das Warten auf den ersten Arbeitstag zu verkürzen und eventuelle Berührungsängste zu nehmen, kamen die Neuen bereits vor den Sommerferien auf Einladung der Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen zu einem Kennenlern-Tag ins Verwaltungsgebäude. In lockerer Atmosphäre und bei cleveren Kennenlern-Spielen hatten sie die Gelegenheit, mit Oberbürgermeister Jan Einig und dem Stadtvorstand zu sprechen, mit dem Personalratsvorsitzenden Jörg Hergott und Personalamtsleiter Holger Trende, sowie ihren Ausbilderinnen und Ausbildern während der Ausbildung oder des Studiums und mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

(Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange)

Quelle: Pressebüro Stadt Koblenz