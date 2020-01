Neuwied: Eine Reise ins magische Atelier

Kreativwerkstatt für Kinder aus der südöstlichen Innenstadt

Eintauchen in die Welt der Phantasie, mit Farben und Kleber experimentieren und magische Schmuckstücke gestalten: Das erwartet Mädchen und Jungen in der nächsten KreativWerkstatt für Kinder am Dienstag, 4. Februar, von 16.30 bis 18.30 Uhr im Stadtteiltreff der südöstlichen Innenstadt, Rheintalweg 14.

Kinder ab sechs Jahren dürfen dann im magischen Atelier unter anderem ihren eigenen Zauberstab gestalten. Zudem stellen sie alte und „vergilbte“ Seiten her, die mit Zaubersprüchen, phantastischen Tierwesen oder Hexenrezepten beschriftet und bemalt werden dürfen. Tatjana von Grumbkow vom Team des KreARTiv-Ateliers Neuwied unterstützen die Kinder dabei, ihre eigenen Ideen umzusetzen.

Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber wegen einer begrenzten Teilnehmerzahl um Anmeldung bis zum 30. Januar im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Telefon 02631 863 070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de gebeten.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 22.01.2020