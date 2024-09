Seit Mitte August, gibt es montags in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein neues Angebot im Jugend- und Bürgerzentrum auf der Karthause. Dort können sich Menschen, die noch relativ kurz im Ruhestand sind, kennenlernen, regelmäßig treffen und gemeinsame Aktivitäten planen und unternehmen. Zum Beispiel kann das der Austausch zu besonderen Themen sein, gemeinsames planen von Ausflügen, vielleicht ein Bingo-Nachmittag oder etwas ganz Anderes. Alle können sich mit Ihren Ideen und Vorschlägen gerne einbringen. In Gesellschaft geht vieles einfacher, macht mehr Spaß und bringt neue Ideen. Wer Lust hat mit zu planen oder wer Fragen hat, kann man sich melden bei Dipl. Soz.-Päd/Soz.-Arb. Birgit Korn-Möckel, unter Tel. 0261 91406000 oder per Mail an birgit.korn-moeckel@stadt.koblenz.de.