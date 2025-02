Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz lud zu seinem traditionellen Neujahrsempfang in den Historischen Rathaussaal ein. Rund 120 Gäste aus verschiedenen Nationen folgten der Einladung und genossen einen Nachmittag mit Musik, eindrucksvollen Reden und wertschätzender Begegnungen.

Nach einem musikalischen Auftakt von Sara & Leen Shaban aus Syrien mit dem Song „Beautiful“, begrüßte Oberbürgermeister David Langner die Anwesenden. In seiner Rede würdigte er die langjährige Arbeit des Beirates und hob das Engagement von Vito Contento hervor, der sich seit über 40 Jahren aktiv einsetzt. Langner betonte, dass Koblenz dank zahlreicher engagierter Akteure eine vorbildliche Integrationsarbeit leiste, bemerkte jedoch auch die Notwendigkeit weiterer Unterstützung durch Land und Bund, um nachhaltige Angebote für Migrantinnen und Migranten zu sichern.

Der Vorsitzende des Beirates, Dirk Schaefer, richtete ebenfalls herzliche Worte an die Gäste und stellte die Themen Freiheit, Liebe und Dankbarkeit in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Er dankte den Mitgliedern des Beirates für die vergangenen fünf Jahre (2019–2024) und hieß die neuen Mitglieder für die kommende Amtszeit willkommen. Schaefer nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung der demokratischen Wahl zu betonen und rief dazu auf, am 23. Februar 2025 das Wahlrecht wahrzunehmen.

Ein besonderer Moment der Veranstaltung war der Auftritt des ukrainischen Kinderchors „Kalynonka“ der Ukrainian Community Koblenz e.V., der mit 11 Kindern zwischen fünf und zehn Jahren zwei traditionelle Lieder darbot und damit das Publikum berührte. Anschließend wurden die ehemaligen Beiratsmitglieder für ihren Einsatz mit einer Dankesurkunde von Oberbürgermeister Langner geehrt.

Der Neujahrsempfang zeigte einmal mehr, dass Integration in Koblenz aktiv gelebt wird – durch Engagement, Begegnung und gegenseitigen Respekt.

Fotos: Dirk Schaefer, Foto 2: Dirk Schaefer, Vorsitzender Beirat für Migration und Integration