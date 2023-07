Einst war er ein Zentrum des öffentlichen Lebens mit wichtigen Funktionen als Treffpunkt und zentraler Handelsplatz. Im Laufe der Zeit jedoch beschränkte sich dies weitgehend auf die Funktion eines Parkplatzes. Städtebauliches Potential lag also brach. Dies wird sich nun ändern: In der Woche nach dem Deichstadtfest, also ab dem 10. Juli, beginnen in der Neuwieder Innenstadt die Arbeiten zu der gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelten Neugestaltung des Marktplatzes. Die Maßnahme ist Teil des Förderprogramms „Lebendige Zentren – Aktives Stadtzentrum Neuwied“.

Entstehen wird eine attraktive und multifunktional nutzbare barrierefreie Fläche unter anderem mit Brunnen, Sitzgelegenheiten, mit großzügigem Baumbestand, Möglichkeiten für Außengastronomie und neuer WC-Anlage. Dazu wird die Zahl der Parkplätze auf 35 begrenzt.

Da parallel dazu auch das angrenzende Teilstück der Kirchstraße ausgebaut wird, muss vor allem der Durchgangsverkehr umgeleitet werden. Es wird daher empfohlen, die eigentlich für Durchgangsverkehr vorgesehene Route über die B42 und die B256 zu nehmen. Eine Umleitung gibt`s von der Andernacher Straße über Hofgründchen, Wilhelm-Leuschner-Straße, Bismarckstraße und nach rechts über die Bahnhofstraße. Der Innerstädtische Verkehr wird während der Arbeiten von der Kirchstraße über Marktstraße, Engerser Straße, Pfarrstraße – mit übergangsweise abknickender Vorfahrtsregelung – und Langendorfer Straße geführt.

Zur Abbildung:

Die Visualisierung zeigt, wie der Marktplatz künftig aussehen wird.

Quelle: Matthias Grobe (werk3.berlin)