Rund 14.000 Teilnehmer/-innen gehen auf die 5,4 km lange Strecke rund ums Deutsche Eck und durch die Koblenzer City Dort, wo Rhein und Mosel zusammentreffen, sind heute rund 14.000 laufbegeisterte Teilnehmer/-innen aus 545 Unternehmen zusammengekommen, um beim B2Run Koblenz gemeinsam die 5,4 Kilometer lange Strecke zu meistern und im Anschluss zu feiern. Nachdem Oberbürgermeister David Langner die Startglocke läutete, ging es um 17:00 Uhr für die zahlreichen Teilnehmer/-innen los auf die Strecke mit einzigartiger Kulisse: Der Lauf am Deutschen Eck an der Mosel entlang, am Kurfürstlichen Schloss vorbei, hinunter an den

Rhein und zurück zum emotionalen Zieleinlauf am Deutschen Eck sorgte für eine ganz besondere Atmosphäre. Das ließ sich an den vielen strahlenden Gesichtern der Läufer/- innen ablesen, die während der Strecke nicht nur musikalisch von den Bands, sondern auch von den Zuschauer/-innen ordentlich angefeuert wurden – in diesem Jahr sogar 400 Meter länger als gewohnt, da die Streckenführung aufgrund von Bauarbeiten leicht geändert werden musste.

“Dass Sport verbindet, haben wir heute beim B2Run Koblenz erleben dürfen. Ganz gleich, ob erfahrene Sportler/-innen oder Laufeinsteiger/-innen, hier ging es für alle heute um das gemeinsame sportliche Erfolgserlebnis und den Teamgeist im Kreise der Kolleg/-innen. Am Ende haben alle das gleiche Ziel erreicht. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammengekommen sind, um wieder gemeinsam laufen zu können und den Abend in sportlich-lockerer Atmosphäre mit allen teilnehmenden Unternehmen ausklingen zu lassen”, erklärt David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz und Schirmherr des B2Run Koblenz.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause feierte der münz Firmenlauf 2022 als B2Run Koblenz sein Comeback und ist nun Teil von Deutschlands größter Firmenlaufserie. Letztes Jahr lockte das größte sportliche Betriebsfest in Rheinland-Pfalz 12.300 Teilnehmende ans Deutsche Eck – ein Ergebnis, dass 2023 noch einmal deutlich übertroffen werden konnte. “So viele glückliche und laufbegeisterte Gesichter zu sehen und gemeinsam mit den Teilnehmer/-innen ihren sportlichen Erfolg zu feiern, ist einfach schön. Dass wir die bereits sehr gute Teilnehmendenzahl aus 2022 noch einmal deutlich steigern konnten, zeigt auch die zunehmende Bedeutung, die das persönliche Zusammenkommen und Teambuilding beim Firmenlauf in Zeiten neuer Home Office-Modelle einnimmt,“ so Sebastian Schmidt, Standortleiter des B2Run Koblenz. Die schnellsten Läufer/-innen und die größten Teams Nachdem die Startglocke für die erste Startwelle läutete, dauerte es nicht lange bis bereits der schnellste Läufer, Manuel Schräder von der voestalpine Signaling Siershahn GmbH, mit einer herausragenden Zeit von 16:39 min durch das Zielband am Deutschen Eck einlief. Als schnellste Frau überquerte Franziska Rennecke von der Finanzverwaltung RLP mit genau 19:00 min die Ziellinie. Darüber hinaus wurden die besten Läufer/-innen bzw. Firmen in den Kategorien fitteste (= teilnehmerstärkste) und schnellste Teams prämiert. Auch das Team mit dem kreativsten Laufoutfit erhielt bei der Siegerehrung einen Preis. Das klar größte Team beim B2Run Koblenz stellte die Bundeswehr mit 1.166 Starter/-innen. Gewinner in der Kategorie fitteste Firma wurde die ReisenAktuell GmbH mit 147 Teilnehmenden und als fittestes KMU wurde Zahn Mund Kiefer Dortmann und Bulatovic mit seinen 53 Läufer/-innen ausgezeichnet.

Ganz gleich, ob ambitionierte/r Wettkampfläufer/-in oder Laufeinsteiger/-in, ob Durchstarter oder Walker – beim B2Run geht es um das gemeinsame sportliche Erlebnis mit den Kolleg/- innen, das Teamgefühl und um den Spaß an gemeinschaftlichem Sport. Und natürlich darf das gemeinsame Feiern nicht zu kurz kommen, wofür nach Zieleinlauf für alle ebenfalls reichlich Gelegenheit war. Alle Ergebnisse unter: www.b2run.de/koblenz