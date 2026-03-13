Nachhaltige Weiterentwicklung für Mensch und Natur

Lahnstein. Die Stadt Lahnstein plant eine umfassende ökologische Aufwertung des Ernst-Wagner-Parks. Ziel des Vorhabens ist es, die Grünanlage nachhaltig weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt der Planungen steht die Renaturierung des Weihers, der zu einem naturnahen Feuchtbiotop umgestaltet werden soll. Dadurch entsteht wertvoller Lebensraum für Amphibien, Insekten sowie geschützter Tier- und Pflanzenarten.

Gleichzeitig bleibt der Park ein wichtiger Ort der Naherholung: Bestehende Aufenthaltsflächen werden erhalten und behutsam weiterentwickelt, um auch künftig attraktive Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger aller Generationen zu bieten.

Mit dem Gesamtkonzept verfolgt die Stadt einen ganzheitlichen Ansatz, der ökologische, pädagogische und soziale Aspekte miteinander verbindet. So soll der Ernst-Wagner-Park langfristig als vielfältiger Lebensraum gestärkt und als naturnaher Begegnungs- und Erholungsraum für die Stadtgesellschaft gesichert werden.

Bildunterzeilen:

Der Ernst-Wagner-Park im Stadtteil Lahnstein auf der Höhe (Foto: Christina Brock / Stadtverwaltung Lahnstein)