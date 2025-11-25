Ab heute erstrahlt die Tourist Information (TI) in Boppard in neuem Glanz: Die frisch renovierten und umgestalteten Räume wurden am Montagmorgen, 24. November 2025, feierlich von Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier und dem Leiter der Tourist-Information, Michael Defrancesco, mit einem symbolischen Banddurchschnitt offiziell in Betrieb genommen.

Die Investitionen in Höhe von rund 50.000 Euro verbessern nicht nur die Funktionalität der Räume, sondern tragen auch zu einer deutlich höheren Beratungsqualität und einem besseren Service für die Gäste bei. Mit der Neugestaltung wird der Besucherbereich deutlich optimiert: Der neue, freundliche und moderne Counter ermöglicht es nun, an drei abgetrennten Einzel-Countern gleichzeitig individuelle Beratungen durchzuführen. „Früher mussten die Gäste an einem großen, breiten Counter warten. Jetzt können wir parallel bedienen und beraten, und das in einer Atmosphäre, in der sich jeder Gesprächspartner ungestört fühlt“, so der TI-Leiter. „Es ist uns wichtig, dass sich unsere Gäste hier wohl und gut beraten fühlen – und mit den neuen Räumlichkeiten schaffen wir genau das.“

Die neuen Sicht- und Lärmschutzelemente sorgen nicht nur für eine angenehme Atmosphäre, sondern schützen auch die Gespräche vor ungewollten Störungen und bieten den Mitarbeiterinnen der Tourist Information einen ruhigeren Arbeitsplatz. Die Counter wurden in den Farben des Bopparder Stadtlogos gestaltet und passen sich harmonisch in das neue Design ein.

Ein weiteres Highlight ist der zusätzliche Beratungs- und Arbeitsbereich im Nebenraum. Hier können längere Gespräche in Ruhe geführt werden, was besonders in der besucherstarken Hochsaison von Vorteil ist. „Dieser neue Raum trägt dazu bei, dass wir den Lärmpegel in Stoßzeiten deutlich senken können, wodurch wir uns besser auf die Anliegen unserer Gäste konzentrieren können“, erklärt der TI-Leiter.

Die Renovierung und Umgestaltung der Tourist Information wurden von dem Büro Kretzer aus Koblenz geplant und durchgeführt. Dabei wurden auch dringend notwendige Maler- und Elektroarbeiten erledigt, die die Gesamtheit der Renovierung abrunden.

Die neue Tourist Information ist ab sofort wieder zu den regulären Öffnungszeiten für Besucher geöffnet und bietet neben den verbesserten Räumlichkeiten auch weiterhin umfassende Informationen und Serviceleistungen für Touristen und Gäste.