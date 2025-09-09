Wer im Stadtwald Koblenz unterwegs ist, kann sich ab sofort an einer rundum erneuerten Kneipp-Anlage am Dörrbach erfreuen. Unterhalb des Forsthauses Kühkopf wurde in den vergangenen Wochen mit viel Engagement und Herzblut gearbeitet – von den Auszubildenden der Stadtgärtnerei und den Mitarbeitern des Forstbetriebs der Stadt Koblenz.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Die jungen Stadtgärtner haben eine neue Natursteinmauer aus Basalt-Wasserbausteinen gebaut. Mit Farnen und Mauerpfeffer bepflanzt, passt sie sich ganz natürlich in die Umgebung ein und sorgt für ein harmonisches Bild mitten im Grünen.

Gleichzeitig haben Schreiner Fabian Schwickert und das Forstteam die hölzerne Umrandung der Kneipp-Anlage erneuert. Das alte Holz war durch die Jahre stark verwittert. Jetzt glänzen massive Eichenbohlen – ein echtes Stück Koblenzer Stadtwald. Die Eichen wurden schon vor drei Jahren vor Ort gefällt, mit einem mobilen Sägewerk eingeschnitten und anschließend in der städtischen Schreinerei aufgearbeitet.

So entstand ein Projekt, das weit mehr ist als eine Bauleistung: Es verbindet Naturmaterialien, nachhaltiges Wirtschaften und die gute Zusammenarbeit verschiedener städtischer Ämter. „Hier greifen viele Hände ineinander – von unseren Auszubildenden über die Fachkräfte der Stadtgärtnerei und des Forstbetriebs.“, betont Björn Bareth (Ausbilder, Grünflächen- und Bestattungswesen).

Und es gibt noch einen besonderen Anlass, die Anlage kennenzulernen: Am Sonntag, 21. September 2025, findet im Koblenzer Stadtwald von 11 bis 17 Uhr der Aktionstag Waldeinblicke anlässlich der Deutschen Waldtage statt. Das Forstamt Koblenz lädt ein zu einem abwechslungsreichen Waldparcours mit spannenden Einblicken in Natur, Wald und forstliche Berufe – und die neu gestaltete Kneipp-Anlage ist Teil dieses Rundwegs.

Die Anlage lädt nun wieder dazu ein, im kühlen Wasser die Füße zu erfrischen, die Natur zu genießen und eine kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen – ein echtes Schmuckstück im Stadtwald Koblenz.

Damit dies auch so bleibt, bittet die Stadt Koblenz um Rücksichtnahme: Das Waschen von Fahrrädern ist und bleibt in der Kneipp-Anlage nicht gestattet. Sie soll allen Besucherinnen und Besuchern als Ort der Erholung und Gesundheit erhalten bleiben.

Foto Stadt Koblenz/Miriam Rosenbach