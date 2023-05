Es ist soweit: die Koblenzer Winzerin Kira Blinn hat nunmehr ihren ersten eigenen Jahrgang 2022 abgefüllt und stellt ihren Riesling namens R22 aus der Winninger Lage Domgarten in den Ausbaustufen trocken, halb trocken und süß nunmehr der Öffentlichkeit vor. Seit dem letzten Jahr bewirtschaftet die Jungwinzerin Weinberge in Koblenz und Winningen.

Bekannt ist Kira Blinn, die zu Jahresende Ihre Ausbildung zur Winzerin im Weingut Karl Lunnebach in Koblenz-Güls abschließen wird, bereits durch das letztjährige Projekt “Koblenz Cuvée”, unter dem sie in Zusammenarbeit mit vier Koblenzer Weingütern erstmals einen gemeinsamen Wein herausgebracht hat. In Kürze wird hier auch in Fortsetzung der Reihe die Koblenz Cuvée 2023 als Weißburgunder trocken erscheinen.