Auf dem Asterstein können sich Fitnessbegeisterte ab sofort an einem neuen Angebot an der frischen Luft auspowern: Seit wenigen Tagen steht hier eine Outdoor-Fitness-Anlage, eine sogenannten Calisthenics Anlage, auf der Bezirkssportanlage auf dem Asterstein für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Die neue Sportmöglichkeit wurde von der in Koblenz für den Sport zuständigen Dezernentin, Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und der Politik eröffnet.

„Intuitiv in der Anwendung können die Nutzerinnen und Nutzer mit diesen Trainingsgeräten auf verblüffend einfache und spielerische Weise Kreislauf, Beweglichkeit, Kraft und Koordination in Schwung bringen“, zählte Ulrike Mohrs einige Vorteile der neuen Outdoor-Geräte am Rande des Sportplatzes, der vom SV Pfaffendorf genutzt wird, auf. Darüber hinaus fördere der Bewegungsparcours Kontaktmöglichkeiten für Alt und Jung als generationenübergreifender Treffpunkt und biete attraktive Sportgeräte für jedes Fitnesslevel, so die Koblenzer Bürgermeisterin.

Die neuen Fitnessgeräte unter freiem Himmel wurden in rund zehn Wochen vor Ort realisiert. Viele der Arbeiten wurden von der Ausbildungskolonne des städtischen Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesens umgesetzt, dem die Koblenzer Bürgermeisterin dafür ausdrücklich dankte. So wurde beispielsweise die Ausschachtung der Fläche, der Aufbau der Outdoor-Fitnessanlage oder die Einsaat der Rasenflächen rund um die Anlage von den städtischen Nachwuchs-Kräften übernommen. In den kommenden Wochen soll noch ein abschließbares Tor an Stelle der Zaunöffnung eingebaut und ein Mülleimer ergänzt werden. Insgesamt kostete die neue Anlage auf der Bezirksportanlage Asterstein bis zu 60.000 Euro.

Für fitnessbegeisterte Koblenzerinnen und Koblenzer hatte der Leiter des städtischen Sport- und Bäderamtes, Jörg Pfeffer, bei der Eröffnung der neuen Calisthenics Anlage noch gute Nachrichten parat: „In den nächsten Jahren sind weitere Outdoor-Anlagen in Koblenz geplant. Die finalen Standorte und Zeitpunkte für die Umsetzung stehen allerdings noch nicht genau fest.“

In 2024 wurden auf der Karthause unweit der Norwichstraße und in Güls am Sportplatz die beiden ersten reinen Outdoor-Anlagen in Verantwortung der Stadt Koblenz eröffnet. Zudem wurden im Rahmen der laufenden Neugestaltung des städtischen Spielplatzes am Werk Bleidenberg unweit der Festung Ehrenbreitstein auch dort Calisthenics Elemente integriert.

Bildunterzeilen:

Gruppenfoto_Eröffnung:

Gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung, Mitgliedern des Stadtrates und des SV Pfaffendorf konnte sich die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (4. von links) bei der Eröffnung der neuen Calisthenics Anlage auf dem Asterstein von der gelungenen Umsetzung überzeugen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf