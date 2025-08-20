Der Spielplatz „Auf dem Leymberg“ am Panoramaweg im Stadtteil Karthause bekommt eine neue Attraktion. Das in die Jahre gekommene Klettergerüst wurde abgebaut, da Verletzungsgefahr bestand: Aus den gespannten Seilen hatte sich der Stahlkern gelöst. Eine Reparatur wäre zu kostspielig gewesen. Auf Beschluss der städtischen Arbeitsgemeinschaft Spielflächen, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien zusammensetzt, hat die Stadt ein neues Klettergerüst für den Spielplatz Kartause angeschafft.

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen hat im Auftrag des Jugendamtes das neue Spielgerät nun aufbauen lassen. Es besteht aus zwei Türmen mit vielfältigen Klettermöglichkeiten. Kinder ab vier Jahren gelangen über eine Treppe oder ein Kletternetz nach oben. Herunter geht es unter anderem über eine Spiralrutsche oder eine Feuerwehrstange. Das neue Angebot wird voraussichtlich ab Mitte September nutzbar sein, sobald der Beton ausgehärtet ist. Bis dahin bleibt das Spielgerät eingezäunt.