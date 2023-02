Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr Susanne Henckel und der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte haben heute in Koblenz das Amt für Binnen-Verkehrstechnik offiziell eröffnet.

Staatssekretärin Susanne Henckel: „Moderne Verkehrstechnik hat als zentrale Schnittstelle zwischen der Wasserstraße, der Schifffahrt und der Logistik enormes Potential für den Sektor. Das neue Amt bündelt unsere operativen Dienste im See- und Binnenbereich zu einem nationalen System und bildet so eine schlagkräftige Einheit, die den heutigen und zukünftigen Anforderungen an die Schifffahrt gerecht wird.“

Die Verkehrstechnik der WSV unterstützt die Schifffahrt und ihre Logistikpartner durch moderne und leistungsfähige Informationssysteme. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Befahrbarkeit der Bundeswasserstraßen zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen.

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte: „Mit der zentrierten verkehrstechnischen Fachexpertise sind wir gut gerüstet für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung in der Binnenschifffahrt. Das neue Amt für Binnen-Verkehrstechnik spielt auch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung neuer innovativer digitaler Modelle für die Bundeswasserstraßen.“

In dem neuen Amt werden zentrale verkehrstechnische Aufgaben zusammengeführt. Durch die Implementierung und den Betrieb komplexer verkehrstechnischer Systeme und den länderübergreifenden digitalen Datenaustausch wird die fortschreitende internationale Vernetzung in der Binnenschifffahrt weiter gestärkt.

Darüber hinaus ist das Amt für Binnen-Verkehrstechnik zuständig für die Konstruktion, Erprobung und Bereitstellung von visuellen Schifffahrtszeichen, z.B. Tonnen und Leuchttürmen, und für die Ausstellung von Sprechfunkzeugnissen sowie die Durchführung von Typprüfungen von Navigationsgeräten und Zertifizierungsverfahren.

Leiter des neuen Amtes mit rund 70 Beschäftigten ist Mathias Polschinski, der seit 1999 in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in verschiedenen Funktionen tätig ist. Seit 2007 beschäftigt er sich mit dem Bereich Telematik in der Binnenschifffahrt. Zuletzt leitete er rund vier Jahre lang die Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken.

Mathias Polschinski: „Das Amt für Binnen-Verkehrstechnik sieht sich als Dienstleister für alle Nutzenden der Bundeswasserstraßen und leistet damit zukünftig einen entscheidenden Beitrag zu einer modernen und praxisorientierten Verkehrsverwaltung.“

Mit der Neueinrichtung des Amtes wurde die Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken beim WSA Mosel-Saar-Lahn in das neue Amt überführt.

Das Amt für Binnen-Verkehrstechnik ist eine nachgeordnete Behörde der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV).