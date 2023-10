Anlässlich der Neuerwerbung von Peter Goehlens Fadenskulptur In der Höhe – in der Tiefe (2022) fand am 4.10.2023 im Mittelrhein-Museum eine feierliche Zusammenkunft aller Förderer dieses Ankaufs statt. Willkommen geheißen wurden der Freundeskreis der Koblenzer Museen, die Koblenzer Kulturstiftung sowie private Unterstützer. Dr. Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung & Kultur der Stadt Koblenz, dankte den anwesenden Vertreter:innen für ihr vorbildliches bürgerschaftliches Engagement, das für die Erweiterung der städtischen Kunstsammlung unabdingbar ist.

Peter Goehlen (*1954) wurde 2022 mit dem AKM-Kunstpreis ausgezeichnet. Damit einher geht eine Preisträgerausstellung, die seit 2013 vom Mittelrhein-Museum ausgerichtet wird. Zu diesem Anlass schuf er die ortsbezogene Arbeit In der Höhe – in der Tiefe, die sein jüngeres Schaffen repräsentiert. Ihr raumgreifender Charakter wirkt sehr feinsinnig in den Museumsbau hinein und verleiht ihm dadurch einen höchst verbindenden Akzent.

Goehlen führt hierzu aus: „Der Besucher des Mittelrhein-Museums findet an zentralem Ort, der die drei Geschosse verbindenden Wendeltreppe, die Installation In der Höhe – in der Tiefe. Im Obergeschoss ist die Fadenskulptur zwischen vier Säulen gespannt. An

einer langen Schnur die bis ins Untergeschoß reicht, hängt eine Skulptur,

die die Spannung des gesamten Gebildes hält. In der Höhe entfaltet sich die Fadenskulptur mit ihrer Lage in die Weite, horizontal ausgerichtet, Raum ergreifend. In der Tiefe kommen

gebündelte Kräfte in einer Skulptur aus Holz und Eisen zum Ausdruck. Ich danke allen Förderinnen und Fördern sehr herzlich. Durch den Ankauf des Werkes kann dieses Werk erhalten bleiben und im Museum gesehen werden.“

Dr. Margit Theis-Scholz, Dezernentin für Bildung & Kultur der Stadt Koblenz, führt hierzu aus: „Das heutige Zusammentreffen ist mit großer Freude verbunden, da wir den Erwerb eines beeindruckenden Werkes des Künstlers Peter Goehlen für das Mittelrhein-Museum und die Stadt Koblenz verkünden dürfen. Es greift in gelungener Weise die Raumarchitektur auf und wird so durch seine eigens dafür geschaffene gestalterische Form zu einem Bestandteil des Museums. Diese Geste zeigt einmal mehr die hohe Wertschätzung, die seitens der Öffentlichkeit regionalen Künstlern und Künstlerinnen entgegengebracht wird.“

Dr. Matthias von der Bank, Direktor des Mittelrhein-Museums, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass Peter Goehlen mit einem weiteren Kunstwerk in unserer Sammlung vertreten ist. Innerhalb des mittelrheinischen Kunstschaffens vertritt er eine ganz eigene Position, die auf diese besondere Weise dauerhaft mit dem Mittelrhein-Museum verbunden ist.“

Angela Müller-Valkyser, Vorsitzende der Koblenzer Kulturstiftung, fügt hinzu: „Betrachtet man das gestalterische Grundprinzip dieses Kunstwerks, nämlich eine Verbindung zwischen verschiedenen Positionen an einem Ort herzustellen, ist damit auch eine wunderbare Metapher für das vertrauensvolle Miteinander hinsichtlich der kulturellen Förderung in Koblenz gefunden. Die Koblenzer Kulturstiftung freut sich sehr, gemeinsam mit dem Freundeskreis der Koblenzer Museen und engagierten Kunstfreunden diesen Ankauf unterstützt zu haben.“

Abb. 2 (v. l. n. r.): Isabell Waldorf (MRM), Joachim Deboeser, Angela Müller-Valkyser (Koblenzer Kulturstiftung), Thomas Deboeser, Dr. Margit Theis-Scholz (Dezernentin für Bildung & Kultur der Stadt Koblenz), Peter Goehlen, Elisabeth Sauer-Kirchlinne (Freundeskreis der Koblenzer Museen), Dr. Matthias von der Bank (MRM) l Foto: MRM (Antje Kraus)