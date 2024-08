Am 16. September 2024 bietet die KreisVolkshochschule Neuwied in Kooperation mit der Stabsstelle Energie Klima Umwelt der Kreisverwaltung einen Workshop „Fair Kochen“ an. In diesem Praxiskurs lernen die Teilnehmenden, wie man nicht nur schmackhafte Gerichte zubereitet, sondern auch nachhaltig und bewusst einkauft.

Unter der Anleitung der staatlich geprüften Oecotrophologin Brigitte Lange und der Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn erfahren Interessierte alles Wissenswerte über Fair-Trade-Siegel und deren Bedeutung. Praktische Tipps und gemeinsames Kochen zeigen, wie einfach es ist, nachhaltigen Konsum in den Alltag zu integrieren.

Der Workshop findet von 17:00 bis 20:00 Uhr in der Lehrküche der Abfallentsorgungsanlage Linkenbach statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt, daher ist eine frühzeitige Anmeldung empfehlenswert. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,00 € für die Lebensmittelumlage, der Kurs selbst ist dank der Förderung durch die Kreisverwaltung Neuwied kostenfrei.

Info und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G361 oder 02631 347813.