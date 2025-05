In der Zeit von Mittwoch, 21. Mai, bis Mittwoch, 28. Mai 2025, wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes der Stadt Koblenz der Fahrbahnbelag in der „August-Horch-Straße“ in drei Bauabschnitten erneuert. Betroffen ist der Bereich zwischen DHL und Kinopolis.

Am Mittwoch, 21. Mai, erfolgt die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten werden ausgeführt. Hierbei sind zunächst zwei Bauabschnitte betroffen. Der erste Bereich ist stadtauswärts, die linke Spur in Richtung B9. Der zweite Bauabschnitt ist die rechte Spur in Richtung Industriegebiet. Bereits am Donnerstag, 22. Mai, wird der neue Asphaltbelag eingebaut. Anschließend werden am Freitag, 23. Mai, die Restarbeiten ausgeführt.

Am Montag, 26. Mai, wird mit dem letzten Bauabschnitt begonnen und die Fräsarbeiten werden ausgeführt.

Hierbei ist stadtauswärts die rechte Spur in Richtung B9 betroffen. Am Dienstag, 27. Mai, werden die Asphaltarbeiten ausgeführt, so dass am Mittwoch, 28. Mai, die Restarbeiten erfolgen und die Baustelle geräumt werden kann.

Die Zufahrt zu DHL und DPD wird weiterhin, auch mit leichten Einschränkungen, möglich sein.

Aufgrund der Verkehrslage werden die Arbeiten erst nach 8 Uhr ausgeführt.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden; der Kommunale Servicebetrieb bittet um Verständnis.