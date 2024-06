Beratungsführer erscheint überarbeitet und in neuem Outfit

Kreis Neuwied. Die 12. aktualisierte Auflage des Beratungsführers für Mädchen und Frauen in Stadt und Landkreis Neuwied ist ab sofort bei den Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinden, der Stadt- und Kreisverwaltung (Bürgerbüro) erhältlich.

In fünf, farblich abgesetzten Rubriken finden sich Beratungsstellen und Institutionen mit spezifischen Angeboten zu den Themen Gleichstellung, Beruf/ Bildung, Partnerschaft/ Familie/ Kinder/ Senioren, Politik/ Interessenvertretungen sowie Religion/ Kirche.

„Das Netzwerk an Hilfe- und Unterstützungsangeboten in Neuwied ist groß – der vorliegende Beratungsführer komprimiert diejenigen, welche sich insbesondere mit Fragestellungen von Mädchen und Frauen befasst.“, erklärt Daniela Kiefer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neuwied. Ihre Kollegin vom Frauenbüro der Stadt Neuwied Birgit Bayer ergänzt: „Uns ist es wichtig, dass möglichst schnell und leicht ein passendes Angebot gefunden werden kann. Denn wer Rat sucht, hat in der Regel einen gewissen Leidensdruck. Deshalb machen wir den Beratungsführer nicht nur in Printform, sondern auch online für alle Ratsuchenden zugänglich.“

Online ist der Beratungsführer unter www.kreis-neuwied.de/beratungsfuehrer zu finden.

Bildunterzeile: Daniela Kiefer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neuwied (links) und die Frauenbeauftragte der Stadt Neuwied Birgit Bayer, präsentieren den neuen Beratungsführer für Mädchen und Frauen.

Foto: Silke Läufer-Hermann