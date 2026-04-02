Moderne Tourist-Information zentral im Herzen der Stadt eröffnet

In den vergangenen Monaten wurde das Ladenlokal in der Amtsstraße 12 in Nassau umfassend saniert und neugestaltet. Nun freut sich die Touristik Bad Ems-Nassau, dass die neue Tourist-Information planmäßig in der Woche vor Ostern eröffnet werden konnte.

Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in zentraler Lage mitten im Herzen der Stadt und sind damit für Gäste wie Einheimische deutlich besser erreichbar als der bisherige Standort im Kulturhaus.

Der neue Standort bietet zahlreiche Vorteile: Die Tourist-Information ist nun näher am Geschehen und für Besucherinnen und Besucher leichter zu finden. Das großzügige, helle Ladenlokal schafft eine einladende Atmosphäre und bietet ausreichend Raum für persönliche Beratung, Inspiration und umfassende Informationen rund um die Region.

Darüber hinaus hält die neue Tourist-Information ein ausgewähltes Sortiment an regionalen Produkten aus dem Lahntal und dem Nassauer Land bereit, das den Besucherinnen und Besuchern einen zusätzlichen Einblick in die Vielfalt der heimischen Angebote ermöglicht.

„Mit dem neuen Standort rücken wir noch näher an unsere Gäste heran und können unsere Servicequalität weiter verbessern“, betont Steffi Zurmühlen, Geschäftsführerin der Touristik Bad Ems-Nassau.

Die offizielle Eröffnung der neuen Tourist-Information findet am Freitag,17. April 2026, um 14.00 Uhr statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich vor Ort ein Bild von den neuen Räumlichkeiten zu machen und gemeinsam mit dem Team der Touristik Bad Ems-Nassau auf den neuen Standort anzustoßen.

Hinweis: Bilder können frei verwendet werden.

Bildnachweis: Touristik Bad Ems-Nassau