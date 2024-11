Mitglieder von Koblenzer Clubs – Zonta, Soroptimisten, Inner Wheel, Lions Club Sophie von Laroche und Rotary Mittelrhein- setzten sich für die Aufstellung von sechs Bänken auf den Koblenzer Innenstadtplätzen ein.

Bei einem Treffen zur offiziellen Übergabe dankten sie dem Baudezernenten Dr. Andreas Lukas, dem städtischen Eigenbetrieb, der Gleichstellungsstelle und der Hochschule Koblenz für die Unterstützung und gelungene Zusammenarbeit bei dem Projekt.

Die Bänke sind zum einen wichtige gegenständliche Informations- und Botschaftsträger im Rahmen der Kampagne „Gegen Gewalt an Frauen“ und mit der Hilfetelefonnummer versehen. Sie bieten aber auch zusätzliche Verschnauf – und Sitzgelegenheiten und Verweilorte auf den Innenstadtplätzen und darüber hinaus Möglichkeiten miteinander ins Gespräch und Plaudern zu kommen.

Eine weitere Bank wird vor der Hochschule Koblenz platziert.

Erst vor einigen Tagen war der Bericht des Bundeskriminalamtes mit der deutlichen Zunahme von an Mädchen und Frauen verübten Gewaltstraftaten veröffentlicht worden.

„Unsere Aktion hat leider traurige und erschütternde Aktualität erhalten: Aber wir können so in unserer Stadt einen erkennbaren und dauerhaften Beitrag zur Aufklärung, möglichen Verhinderung und Hilfsangebot bei Gewalt an Frauen leisten“ so die Initiatoren des Projekts.

Orange als Signalfarbe steht dabei symbolisch für die weltweite Aktion „orange your world- no violence against women“.

Foto ( Lara Steinebach)

Von links nach rechts: Dr. Berit Gebel-Sauer, Dr. Andreas Lukas ( Baudezernent), Gitta Kohnz, Klaus Bücklein ( Präsident Rotary Club Koblenz-Mittelrhein) Dr. Beate Reifenscheid ( Präsidentin ZONTA Club Rhein-Mosel), Kim Theisen, Anne Quander ( Gleichstellungsbeauftragte Hochschule Koblenz), Prof. Dr. Karl Stoffel ( Präsident Hochschule Koblenz), Saskia Scherhag-König, Dr. Margit Theis-Scholz ( Präsidentin ZONTA Club Koblenz), Petra Assenmacher, Iris Kovac-Laue, Verena Wiedenhues ( Präsidentin Soroptimisten), Christine mOhr ( Eigenbetrieb Grünflächen der Stadt Koblenz), Dr. Dorothea Wagner, Christa Kröber, Meike Baumann ( Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz) Alice Berweiler-Kaufmann