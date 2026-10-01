Das Stadtarchiv Koblenz bietet mit seiner Podcastserie „Hinterher weiß man immer mehr!“ Einblicke in die Stadtgeschichte und in den Archivalltag. Mit wechselnden Gesprächspartnern, Zeitzeugen und Experten, spricht das Team des Archivs über stadtgeschichtliche Themen, neue, spannende und bedeutende Archivalien und/oder über Aktuelles bzw. Interessantes aus dem Alltag im Stadtarchiv.

In der aktuellen Episode geht es um den Umzug des Stadtarchivs aus der Alten Burg ins Forum Confluentes und darum, was es eigentlich bedeutet, dem Gedächtnis der Stadt Koblenz einen neuen, adäquaten Aufbewahrungsort zu schaffen. Im Gespräch mit dem Architekten Christian Follmann und der Archivleiterin Dr. Katharina Thielen berichtet die neueste Podcast-Folge über die Aufgaben und Herausforderungen, die am neuen Standort im Forum Confluentes bewältigt werden mussten.

Der Podcast wird auf der Homepage (koblenz.de/stadtarchiv), dem Blog des Stadtarchivs sowie bei Spotify, Deezer, Amazon Music und Apple Podcast veröffentlicht.

Bereits über 20 Folgen laden zum Zuhören und Lernen ein unter koblenz.de/podcast.

Bildunterzeile:

Die neueste Folge des Podcasts des Koblenzer Stadtarchivs beschäftigt sich mit dem Umzug der Einrichtung ins Forum Confluentes (Gebäude auf der rechten Seite). Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf