Ab sofort sind wieder Lesestart-Sets für Kinder in der Stadtbibliothek Koblenz verfügbar. „Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung. Es richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von einem, zwei und drei Jahren. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Stiftung Lesen gefördert. Nach der ersten Ausgabe im Frühjahr ist nun eine weitere Lieferung in der Stadtbibliothek eingetroffen.

Die Lesestart-Sets werden an alle interessierten Familien ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Zu jedem Set gehören ein Pappbilderbuch „Bin ich wütend oder froh?“ von Dagmar Geisler, eine mehrsprachige Broschüre mit praktischen Vorlesetipps für Eltern sowie eine kleine Stofftasche, in der alles verpackt ist. Die Elternbroschüre ist in fünf Sprachen erhältlich: Deutsch, Türkisch, Rumänisch, Englisch und Arabisch.

Das Lesestart-Set-3 ist im 4. OG der StadtBibliothek im Forum Confluentes kostenlos erhältlich. Infos und weitere Materialien gibt es auch auf der Website www.lesestart.de

Bildunterzeile:

In der Stadtbibliothek Koblenz sind wieder neue Lesestart-Sets für Kinder verfügbar. Foto: Stiftung Lesen/BMBF/Stefan Zahm