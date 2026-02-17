Evangelische Kita Torney wird um Waldkita-Gruppe erweitert

Überall im Land fehlt es an Kitaplätzen. Da bildet auch die Deichstadt keine Ausnahme. Um dem hohen Bedarf in der Kindesbetreuung zu begegnen, setzt die Stadt Neuwied in verschiedenen Projekten auf die Erweiterung bestehender und den Bau neuer Kindertageseinrichtungen. Auch der neugegründete Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Wied (EvKiWi) bemüht sich darum, die Betreuungslage in Neuwied zu verbessern und erweitert zum April ihre Kita in Torney um eine Waldgruppe. Diese bietet Platz für 20 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Eltern können ihre Kinder ab sofort für das neue Betreuungsangebot anmelden.

Die Waldkita hat ihren festen Stammplatz in Oberbieber neben dem Aubach. Auf dem Grundstück steht den Kindern ein Waldkindergartenwagen mit überdachter Terrasse, eine Feuerstelle und eine Komposttoilette zur Verfügung. Der Kitaalltag spielt sich überwiegend draußen ab: Ausgehend vom Stammplatz, wo auch gemeinsam zu Mittag gegessen wird, erkunden die Kinder die nähere Umgebung und nutzen die weitläufige Natur im Aubachtal. Wenn der Aufenthalt im Wald aufgrund einer Gefahrenlage nicht möglich ist, kann die Gruppe in das Gemeindehaus in Niederbieber oder in Oberbieber ausweichen. Anmeldungen sind ab sofort über das Onlineportal „WebKita“ möglich. Als Ansprechpartnerinnen informieren Anja Thilmann und Rita Braun gerne über das neue Angebot und die pädagogische Ausrichtung der Waldgruppe. Für Anfragen stehen sie telefonisch unter 02631/55394 oder per E-Mail an kita.torney@ekir.de zur Verfügung.