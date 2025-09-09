Mit der Bopparder GästeKarte wird der Aufenthalt in Boppard noch genussvoller: Ab sofort dürfen sich GästeKarten-Inhaber auf drei exklusive kostenlose Weinproben in renommierten Bopparder Weingütern freuen und auf einen Hausaperitif im Restaurant Lemabri. Sie sind eingeladen, die Vielfalt der regionalen Spitzenweine zu entdecken, einzigartige Geschmacksmomente zu erleben und sich von der Leidenschaft unserer Winzer und Gastronomen vor Ort begeistern zu lassen.

Kostenlose Weinprobe im Weingut August Perll

Im traditionsreichen Weingut August Perll erwartet die Gäste eine genussvolle Auszeit für alle Sinne:

Verkostung von drei handverlesenen Weinen

Persönliche Beratung durch das erfahrene Winzerteam

Spannende Einblicke in die Geschichte und Philosophie des Hauses

Ob fruchtiger Riesling, eleganter Spätburgunder oder spritziger Weißburgunder – Inhaber der GästeKarte erleben die Qualität und den Charakter der regionalen Weine hautnah.

Voranmeldung erforderlich

Tel.: 06742/3906

E-Mail: post@perll.de

Ort: Weingut August Perll, Oberstraße 79-81, Boppard

Kostenlose Weinprobe „to go“ im Weingut Toni Lorenz

Für alle, die es unkompliziert lieben, bietet das Weingut Toni Lorenz eine charmante Weinprobe „to go“:

Drei ausgewählte Lorenz-Weine zum Probieren

zum Probieren Ihr persönlicher Weinpass zum Mitnotieren Ihrer Favoriten

zum Mitnotieren Ihrer Favoriten Gratis DropStop als Geschenk – für tropffreies Einschenken zu Hause

Zeiten: Montag bis Freitag, 17 – 19 Uhr oder nach Vereinbarung

Tel.: 06742-3511

E-Mail: info@lorenz-weine.de

Ort: Weingut Toni Lorenz, Ablassgasse 4, Boppard

Kostenlose Weinprobe im Weingut Königshof für Gäste mit der Bopparder GästeKarte

Das Weingut Königshof lädt Besucherinnen und Besucher herzlich ein, die Vielfalt der Bopparder Weine zu entdecken. Im Rahmen der Bopparder GästeKarte erhalten Gäste während der regulären Öffnungszeiten eine kostenlose Probe verschiedener Weine aus dem Bopparder Hamm.

Kontakt:

Weingut Königshof

Rheinallee 43

Boppard

Tel. : 06742 8055-0

E-Mail: info@weingutkoenigshof.de

www.baudobriga.de/weingut-koenigshof/

Kostenloser Aperitif für Gäste mit der Bopparder GästeKarte im Restaurant Lemabri

Das Restaurant Lemabri in Boppard-Buchholz verwöhnt seine Gäste mit einer besonderen Aktion: Alle Besucherinnen und Besucher, die bei ihrer Reservierung angeben, dass sie im Besitz der Bopparder GästeKarte sind, erhalten einen kostenlosen Hausaperitif.

Um den kostenlosen Aperitif zu erhalten, sollten Gäste bereits bei der Tischreservierung angeben, dass sie eine gültige Bopparder GästeKarte besitzen, und diese vor Ort vorzeigen. Das Angebot gilt pro Gast und pro vorgezeigter GästeKarte.

Kontakt:

Lemabri

Alte Römerstraße 3a

56154 Boppard-Buchholz

Tel: 06742/70 03 00 0

E-Mail: info@lemabri.com

Internet: www.lemabri.com

Die Bopparder GästeKarte wird allen übernachtenden Personen, die in Boppard gästebeitragspflichtig sind, direkt bei Anreise in ihrer Unterkunft ausgehändigt. Der Gästebeitrag beträgt derzeit 2,50 Euro pro Person und Nacht. Als Dankeschön profitieren Gäste mit der Karte von zahlreichen exklusiven Vergünstigungen in Boppard und der umliegenden Region.

Vorteile der Bopparder GästeKarte auf einen Blick

Mobil

Kostenlos mit Bus und Bahn: Während des Aufenthalts sind mit der GästeKarte kostenlos alle öffentlichen Verkehrsmittel des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) nutzbar. www.vrminfo.de/fahrkarten/tickets/freizeit-tickets/vrm-gaesteticket/

Aktiv

Thermalfreibad Buchenau: Inhaber der GästeKarte können das Thermalfreibad in Buchenau kostenfrei nutzen und sich erholen.

Inhaber der GästeKarte können das Thermalfreibad in Buchenau kostenfrei nutzen und sich erholen. Golfplatz Jakobsberg Hotel- und Golfresort GmbH: Auf dem 18-Loch-Golfplatz Jakobsberg gibt es mit der GästeKarte 30 Prozent Rabatt auf das reguläre 18-Loch-Greenfee.

Auf dem 18-Loch-Golfplatz Jakobsberg gibt es mit der GästeKarte 30 Prozent Rabatt auf das reguläre 18-Loch-Greenfee. Monte Mare Andernach: Mit der GästeKarte gibt es 10 Prozent Rabatt auf die Standard-Eintritte.

Mit der GästeKarte gibt es 10 Prozent Rabatt auf die Standard-Eintritte. Kletterwald Sayn/Kletterwald Vulkanpark: Mit der Bopparder GästeKarte erhält jede Person 3 Euro Rabatt. Eine Karte gilt außerdem für bis zu drei weitere Begleitpersonen.

Ausflüge

Köln-Düsseldorfer Schifffahrt: Gäste erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf alle Linienfahrten ab Boppard und können das wunderschöne Rheintal vom Wasser aus erleben.

Loreley Linie: 4 Euro Ermäßigung bei einer Linienfahrt zur Loreley oder nach Rüdesheim

Sesselbahn Boppard: Statt der regulären 11 Euro zahlen Gäste mit der GästeKarte nur 10 Euro für eine Hin- und Rückfahrt mit der Sesselbahn und genießen einen fantastischen Blick auf das Rheintal.

Statt der regulären 11 Euro zahlen Gäste mit der GästeKarte nur 10 Euro für eine Hin- und Rückfahrt mit der Sesselbahn und genießen einen fantastischen Blick auf das Rheintal. Sommerrodelbahn Loreley-Bob: Beim Kauf einer 6er-Karte gibt es für Inhaber der Bopparder GästeKarte drei Fahrten kostenlos dazu.

Beim Kauf einer 6er-Karte gibt es für Inhaber der Bopparder GästeKarte drei Fahrten kostenlos dazu. Vulkanexpress der Brohltalbahn: Für Fahrten mit dem Vulkanexpress der Brohltalbahn erhalten Gäste 20 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis und können die wunderschöne Landschaft der Vulkanregion Laacher See auf einzigartige Weise genießen.

Für Fahrten mit dem Vulkanexpress der Brohltalbahn erhalten Gäste 20 Prozent Ermäßigung auf den Ticketpreis und können die wunderschöne Landschaft der Vulkanregion Laacher See auf einzigartige Weise genießen. Reichsburg Cochem: Mit der GästeKarte gibt es 10 Prozent Rabatt für Erwachsene.

Mit der GästeKarte gibt es 10 Prozent Rabatt für Erwachsene. Eifelpark Gondorf bei Bitburg: Inhaber der GästeKarte erhalten 5 Euro Rabatt auf den regulären Eintrittspreis.

Inhaber der GästeKarte erhalten 5 Euro Rabatt auf den regulären Eintrittspreis. Garten der Schmetterlinge Sayn und Schloss Sayn: Inhaber der GästeKarte erhalten den Gruppenrabatt.

Kultur

Museum der Stadt Boppard in der Kurfürstlichen Burg: Der Eintritt ins Museum der Stadt Boppard ist für Inhaber der GästeKarte kostenlos. Lernen Sie alles über Design-Ikone Michael Thonet, den Erfinder der Bugholzmöbel und der typischen Wiener Kaffeehaus-Stühle. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Stadt Boppard, steigen Sie hoch in den Turm der Kurfürstlichen Burg und genießen Sie einen herrlichen Ausblick. Und besuchen Sie die aktuellen Sonderausstellungen.

Der Eintritt ins Museum der Stadt Boppard ist für Inhaber der GästeKarte kostenlos. Lernen Sie alles über Design-Ikone Michael Thonet, den Erfinder der Bugholzmöbel und der typischen Wiener Kaffeehaus-Stühle. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Stadt Boppard, steigen Sie hoch in den Turm der Kurfürstlichen Burg und genießen Sie einen herrlichen Ausblick. Und besuchen Sie die aktuellen Sonderausstellungen. Kurkonzerte: Während der Sommermonate werden in Boppard kostenlose Kurkonzerte angeboten.

Wein & Genuss

Kostenlose Weinprobe im Weingut August Perll: Im traditionsreichen Weingut August Perll erwartet Sie eine genussvolle Auszeit: Kostenlose Verkostung von drei ausgewählten Weinen, persönliche Beratung durch das Winzerteam und ein Einblick in die Geschichte und Philosophie des Weinguts. Ob fruchtiger Riesling, eleganter Spätburgunder oder ein spritziger Weißburgunder – lassen Sie sich von der Qualität und dem Charakter der regionalen Weine begeistern. Wann? Voranmeldung erforderlich unter Tel. 06742-3906 oder E-Mail: post@perll.de. Ort: Weingut August Perll, Oberstraße 79-81, Boppard

Im traditionsreichen Weingut August Perll erwartet Sie eine genussvolle Auszeit: Kostenlose Verkostung von drei ausgewählten Weinen, persönliche Beratung durch das Winzerteam und ein Einblick in die Geschichte und Philosophie des Weinguts. Ob fruchtiger Riesling, eleganter Spätburgunder oder ein spritziger Weißburgunder – lassen Sie sich von der Qualität und dem Charakter der regionalen Weine begeistern. Wann? Voranmeldung erforderlich unter Tel. 06742-3906 oder E-Mail: post@perll.de. Ort: Weingut August Perll, Oberstraße 79-81, Boppard Kostenlose Weinprobe „to go“ mit Lorenz-Weinen: Entdecken Sie drei ausgewählte Lorenz-Weine in einer kleinen, feinen Weinprobe „to go“ – ideal, um den Geschmack des Bopparder Hamm kennenzulernen. Sie erhalten dazu Ihren persönlichen Weinpass, den Sie während der Probe ausfüllen können. Als Dankeschön schenken wir Ihnen einen DropStop, damit Sie Ihren Lieblingswein auch zu Hause tropffrei genießen können. Wann? Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr oder nach Absprache (Tel: 06742-3511, info@lorenz-weine.de). Ort: Weingut Toni Lorenz, Ablassgasse 4, Boppard

Entdecken Sie drei ausgewählte Lorenz-Weine in einer kleinen, feinen Weinprobe „to go“ – ideal, um den Geschmack des Bopparder Hamm kennenzulernen. Sie erhalten dazu Ihren persönlichen Weinpass, den Sie während der Probe ausfüllen können. Als Dankeschön schenken wir Ihnen einen DropStop, damit Sie Ihren Lieblingswein auch zu Hause tropffrei genießen können. Wann? Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr oder nach Absprache (Tel: 06742-3511, info@lorenz-weine.de). Ort: Weingut Toni Lorenz, Ablassgasse 4, Boppard Kostenlose Weinprobe im Weingut Königshof: Das Weingut Königshof lädt Besucherinnen und Besucher herzlich ein, die Vielfalt der Bopparder Weine zu entdecken. Im Rahmen der Bopparder GästeKarte erhalten Gäste während der regulären Öffnungszeiten eine kostenlose Probe verschiedener Weine aus dem Bopparder Hamm . Kontakt: Weingut Königshof, Rheinallee 43, Boppard, Tel.: 06742/80550, E-Mail: info@weingutkoenigshof.de, www.baudobriga.de/weingut-koenigshof/

Das lädt Besucherinnen und Besucher herzlich ein, die Vielfalt der Bopparder Weine zu entdecken. Im Rahmen der erhalten Gäste während der regulären Öffnungszeiten eine . Weingut Königshof, Rheinallee 43, Boppard, Tel.: 06742/80550, E-Mail: info@weingutkoenigshof.de, www.baudobriga.de/weingut-koenigshof/ Kostenloser Aperitif im Restaurant Lemabri: Das Restaurant Lemabri in Boppard-Buchholz verwöhnt seine Gäste mit einer besonderen Aktion: Alle Besucherinnen und Besucher, die bei ihrer Reservierung angeben, dass sie im Besitz der Bopparder GästeKarte sind, erhalten einen kostenlosen Hausaperitif. Um den kostenlosen Aperitif zu erhalten, sollten Gäste bereits bei der Tischreservierung angeben, dass sie eine gültige Bopparder GästeKarte besitzen, und diese vor Ort vorzeigen. Das Angebot gilt pro Gast und pro vorgezeigter GästeKarte. Kontakt: Lemabri, Alte Römerstraße 3a, 56154 Boppard-Buchholz, Tel: 06742/70 03 00 0, E-Mail: info@lemabri.com, Internet: www.lemabri.com

Mit der GästeKarte wird Boppard zum idealen Ausgangspunkt für unvergessliche Erlebnisse in der Region. Freuen Sie sich – das Netzwerk unserer Partner wächst stetig weiter, um Ihnen noch mehr Vorteile zu bieten.