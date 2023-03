In Anlehnung an die städtische Arbeitgeberkampagne „Großstädtchenliebe“ geht nun auch die neue Auszubildenden-Kampagne der Stadt Koblenz an den Start. Unter dem Motto „Unvergesslich wie die erste Liebe – deine Ausbildung bei der Stadt Koblenz“ wirbt die Stadt aktiv um neue Auszubildende und duale Studentinnen und Studenten – und zeigt, dass Kommunalbehörde mehr kann als nur Aktenarbeit. Ganz im Zeichen des gefühlsstarken Mottos und der emotionalen Erinnerungen, die man mit der „ersten Liebe“ verbindet, betont die Kampagne, welche Bedeutung eine Ausbildung oder ein Duales Studium bei der Stadt Koblenz haben und wie unvergesslich dieses Erlebnis sein kann.

Die Ausbildungskampagne stellt aber auch bewusst in den Fokus, welche Bandbreite an Lehr- und Studienberufen die Stadt Koblenz als Arbeitgeberin zu bieten hat: Vom Gärtner (w/m/d) über den Bauzeichner (w/m/d) oder den klassischen Verwaltungswirt (w/m/d) bis hin zum Anlagenmechaniker (w/m/d) oder Erzieher (w/m/d) ist für nahezu jeden etwas dabei. Mehr als 20 Ausbildungsberufe in den Bereichen, Handwerk, Verwaltung, Kaufmännisches und Soziales kann die Stadt vorweisen. Für das kommende Ausbildungsjahr 2024 stehen knapp 60 Plätze in diesen Bereichen zur Verfügung. Auf verschiedenen Plakaten und Großleinwänden, an Bushaltestellen im Koblenzer Stadtgebiet und auch auf den sozialen Medien wird nun im Zeichen der neuen Kampagne auf die Möglichkeiten eines Berufseinstiegs bei der Stadt aufmerksam gemacht.

Die Stadt Koblenz stellt sich damit der komplexen Aufgabe, sich als Arbeitgeberin auf einem immer stärker umkämpften Markt zu positionieren und bei der Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den modernen gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht zu werden.

Um diese Botschaft zu vermitteln haben sich insgesamt 15 Auszubildende und fünf frisch ausgelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bekannter Koblenzer Kulisse vor der Kamera ablichten lassen. Posiert wurde dabei nicht in für den jeweiligen Ausbildungsberuf typischer Umgebung, sondern an bewusst gegensätzlichen Orten: So findet sich der Fachinformatiker für Systemintegration beispielsweise im Schlossgarten wieder, während das Shooting für die Verwaltungsfachangestellte im Freibad Oberwerth durchgeführt wurde. Damit ist die starke Aussage verbunden, dass Diversität und Vielfalt bei der Stadt Koblenz eine wichtige Rolle spielen. Bei allen Shootings wurden zudem typische Koblenzer Sehnsuchtsorte, wie etwa das Festungsgelände oder die Weinberge, als Hintergründe eingebunden.

Derzeit sucht die Stadt Koblenz für das Jahr 2024 bereits Nachwuchskräfte im Bereich des Dualen Studiums Bachelor of Arts mit der Fachrichtung Verwaltung oder Verwaltungsbetriebswirtschaft sowie für die Ausbildung zum Verwaltungswirt (w/m/d). Interessierte können sich unter ausbildung.koblenz.de ausführlich informieren oder ihre Online-Bewerbung direkt über die städtische Jobbörse, bis zum 31.05.2023, einreichen.

Bildunterzeile: Bei den Aufnahmen für die Auszubildenden-Kampagne posieren die Auszubildenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Koblenz in – für ihren jeweiligen Beruf – bewusst untypischer Umgebung. Zu sehen sind Nika, die sich in der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Kommunalen Vollzugsdienst befindet, und Tobias, der ein Duales Studium zum Stadtinspektor-Anwärter absolviert. Stadt Koblenz/Amt für Personal und Organisation