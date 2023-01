Auf der Nordrampe der Balduinbrücke wird in Fahrtrichtung Neuendorf am 23. und 24.01.2023 jeweils zwischen 08:00 und 19:00 Uhr eine neue Tragkonstruktion für einen Vorwegweiser aufgebaut. Während der Arbeiten wird der Fahrzeug- und Radverkehr an der Baustelle vorbeigeführt, für Fußverkehr wird eine Umleitung eingerichtet. Die Bushaltestelle wird weiterhin von den Busunternehmen angefahren.

Das Tiefbauamt bitte alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für nicht vermeidbare Behinderungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.