Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke schreitet voran und die ersten Arbeiten haben begonnen. Im Zuge dessen kommt es zu einigen Sperrungen für den Verkehr. Ab Mittwoch, 12. April muss die Brückenabfahrt in Richtung Pfaffendorf auf die Emser Straße für einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Grund sind die Abrissarbeiten des bestehenden Abfahrtsastes der Südrampe. An gleicher Stelle wird dann der neue Abfahrtast für die zukünftige Pfaffendorfer Brücke errichtet. Ferner wird in der Emser Straße ein Kreisverkehr entstehen, der den Verkehr zukünftig entlasten soll.

Verkehrsteilnehmende, die nach Pfaffendorf zur Emser Straße wollen, müssen Umleitungen nehmen.

Umleitungen für den Kfz-Verkehr:

Kfz-Verkehr von der Stadt kommend mit dem Fahrziel Pfaffendorf/Emser Straße fahren durch den Glockenberg Tunnel in Richtung Ehrenbreitstein und nutzen die erste Ausfahrt (Kreuzung Ecke Im Teichert/Kolonnenweg/Emser Straße) um wieder auf die Emser Straße zu gelangen.

Umleitungen für den Rad- und Fußverkehr:

Der Rad- und Fußverkehr, welcher aus der Stadt kommt und auf die Emser Straße möchte, muss auf der zum Schloss hingewandten Seite der Brücke fahren/gehen. Diese werden dann über die Brückenstraße auf die Emser Straße abgeleitet.

Für den Rad- und Fußverkehr in Richtung Pfaffendorfer-Höhe entlang der B42 ändert sich derzeit nichts.