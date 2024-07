Dieser Tage wurde das neue Schulgebäude der Grundschule Freiherr-vom-Stein, die als erste reine Clusterschule in Rheinland-Pfalz gebaut wurde, feierlich an die Schulleiterin Birgit Schmidt-Dehe übergeben. Am Festakt haben Oberbürgermeister David Langner, Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig, Kulturdezernent Ingo Schneider und Architekt Jens J. Ternes teilgenommen.

Die Grundschule setzt auf das innovative Konzept der Clusterschule, das Lern- und Aufenthaltsbereiche zu einer Einheit integriert. Durch mobile Trennwände ermöglicht dieses Modell eine flexible Raumgestaltung, die eine individuelle und bedarfsgerechte Lernumgebung schafft, die über das traditionelle Schulkonzept hinausgeht. Somit werden moderne Bildungsansätze mit innovativer Architektur und nachhaltigem Bauwesen vereint.

Das neue Gebäude, das eine Fläche von 1.110 Quadratmetern umfasst, entstand durch die Zusammenarbeit mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, dem Ministerium für Bildung und dem Kollegium der Schule. Es bietet eine innovative Umgebung ohne klassische Flure. Stattdessen stehen offene Lernräume im Mittelpunkt, die das pädagogische Konzept prägen. Diese Lernräume ermöglichen es, Unterrichtskonzepte flexibel anzupassen und so die Bildungschancen der Kinder zu erhöhen. Der „Raum als dritter Pädagoge“ unterstützt diesen Ansatz.

Nachhaltigkeit ist ein weiterer zentraler Aspekt des Baus. Das Gebäude steht mit modernster Technologie als Vorbild für energieeffizientes Bauen in Koblenz. Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Fußbodenheizung und automatisierter Einzelraumregelung reduzieren den Energieverbrauch erheblich. Eine Photovoltaikanlage deckt fast 40 % des Strombedarfs ab, während kontrollierte Be- und Entlüftung für ein angenehmes Raumklima sorgen und die Bausubstanz schützen. Eine extensive Dachbegrünung fördert die Biodiversität und verbessert die Effizienz der Photovoltaikanlage. Zusätzlich wird Regenwasser vor Ort versickert, um die Belastung des Kanalnetzes zu reduzieren.

Bei der Einweihung sagte Schulleiterin Schmidt-Dehe, inspiriert von Martin Luther King: „Seit Jahren kann ich sagen: I have a dream. Nicht: I have a plan! Mit diesem Gebäude sind wir unserem Traum ganz nahegekommen. Hier ist ein schulisches Gebäude entstanden, das zeigt, wie Schulen in Zukunft aussehen sollten.“

Dank dieses wegweisenden pädagogischen Konzepts ist die Grundschule Freiherr-vom-Stein nun Hospitationsschule des Landes Rheinland-Pfalz. Die gesamte Schulgemeinschaft freut sich über den Neubau und die Möglichkeiten einer modernen und bedarfsgerechten Bildung.

Foto (Stadt Koblenz/Kim Köhler): Von l.: Oberbürgermeister Langner, Architekt Ternes, Schulleiterin Schmidt-Dehe, Bildungsministerin Hubig und Kulturdezernent Schneider