Gemeinsam zur Klimaneutralität – Anrainer im Koblenzer Hafen tauschen sich aus KOBLENZ. Die Stadtwerke Koblenz kümmern sich im Auftrag der Stadt Koblenz um die kommunale Wärmeplanung (KWP) sowie um die Erstellung einer Gesamtkonzeption zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Da der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung mit der KWP einhergeht, beschäftigen sich die Stadtwerke mit verschiedenen Ansätzen zu diesem Thema. Bei der Bearbeitung der beiden Projekte hat sich die Fragestellung ergeben „Was kann der Hafen und die naheliegenden Unternehmen für einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten?“.

Orientiert am Klimahafen Gelsenkirchen haben die Stadtwerke im Mai 2023 erstmals zu einem Treffen im Rheinhafen in Koblenz zum Thema „Gemeinsam zur Klimaneutralität“ eingeladen. Zu diesem Treffen haben sich rund 20 Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen zusammengefunden. Mittlerweile haben sich sechs Unternehmen zu einem festen Netzwerk etabliert. Darunter fallen die Rhein-Main Contargo GmbH, Avangard Malz AG, Novelis Koblenz GmbH, Kimberly-Clark Koblenz und der Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Weil die Stadtwerke zu den bereits bestehenden Netzwerken (Energieeffizienz und Energieeinsparpotenziale) der IHK Koblenz keine Konkurrenz aufbauen möchten, ist auch ein Vertreter der IHK Koblenz eingebunden. Ziel des Netzwerks ist es zu prüfen, wie verschiedene Potentiale gemeinsam zielführend für die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen genutzt werden kann. Die bisherigen Netzwerktreffen wurden von Inputvorträgen aus dem Klimahafen Gelsenkirchen und der Energieversorgung Mittelrhein AG sowie Netzgesellschaft der evm untermauert.

Für das letzte Netzwerktreffen im Januar hat die Novelis Koblenz GmbH ihre Tore geöffnet. Neben einem Input-Vortrag der Energienetze Mittelrhein zu den Themen Stromnetzentwicklung und Wasserstoff konnten die Teilnehmer mit einer kleinen Führung und der Besichtigung des BHKW’s ein Stück Praxis erleben.

„Wir freuen uns, dass die Unternehmen den Austausch angenommen haben. Es hat sich in vielen bilateralen Gesprächen gezeigt, dass der Austausch untereinander wichtig ist, um gegenseitig voneinander zu profitieren und etwas Gemeinsames in der Nachbarschaft zu entwickeln.“, so Lars Hörnig, Geschäftsführer der Stadtwerke Koblenz. Die Teilnehmer des Netzwerkes sehen eine gute Basis für die Zukunftsgestaltung um das Hafengebiet, da die infrastrukturelle Vernetzung bereits in Teilbereichen gegeben ist. Gemeinsam soll der Transformationsprozess zukunftsorientiert gestaltet und vorangetrieben werden!

Untertitel zum Foto: Das Netzwerk zu Besuch bei der Firma Novelis.

Foto: Yagmur Akdag (Fa. Novelis)