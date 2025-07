Am Freitag, 25. Juli, ab 16 Uhr, bieten der Landkreises Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz im Rahmen des Projekts „Mehr als nur Grün“ eine Exkursion in Ehrenbreitstein an, die die Neophyten im Stadtgebiet in den Fokus nimmt. Unter dem Motto „Neophyten jenseits von Gut & Böse“ gibt Dr. Lutz Neitzert einen Einblick in die Welt der Pflanzen mit „Migrationshintergrund“. Viele Pflanzen wurden als Zier- oder Nutzpflanzen gezielt eingeführt und angebaut. Andere sind als „Blinde Passagiere“ zu uns gekommen. Einige breiten sich aus und verdrängen durch ihre hohe Reproduktionsrate, ihre gute Anpassung an unsere Standortbedingungen und fehlende Fressfeinde zunehmend heimische Arten. Andere werden gern von den heimischen Insekten als Nahrungsquelle angenommen, manche können Allergien auslösen. Auch in der Stadt finden sich zwischen Gullydeckel und Bürgersteig, an Bahndamm und Flussufer Pflanzen, wie das Orientalische Zackenschötchen oder das Kanadische Berufkraut. Erfahren Sie naturkundliches, ökologisches aber auch kulturgeschichtliches zu diesem ebenso faszinierenden wie konfliktreichen Thema.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes „Mehr als nur Grün“ in Trägerschaft des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz, mit Förderung des Umweltministeriums Rheinland-Pfalz aus Mitteln der Aktion Grün statt. Weitere Informationen zum Projekt unter: http://www.umweltbildungrhein-mosel.de/

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Anmeldung bis 21. Juli 2025 bei: Umweltamt@stadt.koblenz.de oder unter 0261/129 – 1529

Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben.