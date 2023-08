Nentershausen (ots) – Am 06.08.2023 ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L318 nahe Nentershausen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam der ortsunkundige Verkehrsunfallverursacher mit seinem PKW auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach Durchfahren einer Linksskurve, in Fahrtrichtung Montabaur, in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem weiteren PKW. Die drei durch den Verkehrsunfall schwer verletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Der Streckenabschnitt der L318 von Nentershausen bis Nomborn war für eine Dauer von ca. 2 Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei Montabaur waren die Freiwillige Feuerwehr Nentershausen sowie die Straßenmeisterei Diez im Einsatz.

Quelle: news aktuell GmbH