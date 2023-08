Nentershausen L317 (ots) – Am Sonntag, 06.08.2023, gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der L 317 nahe Nentershausen ein Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte der erste von drei hintereinander fahrenden PKW nach links in den dortigen Wirtschaftsweg abzubiegen, weshalb er zunächst seinen PKW bis zum Stillstand abbremste und danach zum Abbiegen ansetzte. Die Fahrzeugführerin des hinteren PKW setzte zeitgleich zum Überholen der beiden Voraussfahrenden an und nahm hierbei den Abbiegenden zu spät wahr. In der Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen diesen beiden PKW, welche letztlich nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Einer der Insassen wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur, 02602 9226-0, in Verbindung zu setzen. Insbesondere bitte die Polizei diejenige Person, die den zweiten der drei hintereinander fahrenden PKW geführt hat, sich zu melden.

