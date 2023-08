Die Jungs vom HVV befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2023/2024. Ab dem Vorbereitungsstart Ende Juni wurde in den ersten Wochen hauptsächlich an den körperlichen Voraussetzungen gearbeitet. Die von Trainer Veit Waldgenbach und seinem Team geleiteten Einheiten beinhalteten Kraftzirkel, Waldläufe und Laufintervalle. Trotz hoher Intensität und keiner allzu großen Beliebtheit für diesen Teil der Vorbereitung, zogen alle gut mit und gingen an ihre Belastungsgrenze.

Da brachte das traditionelle Vorbereitungsspiel beim befreundeten Fußballverein SV Niederwerth eine erfreuliche Abwechslung. Auf der schönen Südspitze der Insel Niederwerth tauschte man den Handball gegen einen Fußball aus und wollte wie schon im vergangenen Jahr die Fußballer mit einem Sieg ärgern. Diesmal allerdings behielten die hochmotivierten Gastgeber die Oberhand und konnten das Spiel für sich entscheiden. Dass das Ergebnis nebensächlich war, zeigte sich dann auch schnell nach Abpfiff. Bei ein paar Kaltgetränken und Spezialitäten vom Grill verbrachte man zusammen noch einige Stunden.

Seit rund drei Wochen liegt nun der Fokus auf dem handballspezifischen Training, besonders im Tempospiel und Wurftraining. Zusätzlich wurden die erfolgreichen Spielkonzepte der letzten Saison verfeinert. Am 29.07.2023 stand dann das erste Testspiel auf dem Programm. In Hochdorf-Assenheim traf man auf den Drittligisten HLZ Hochdorf-Friesenheim 2. Aufgrund von Verletzungen und Urlaub trat man dort allerdings nur mit einem kleinen Kader an. Über weite Strecken des Spiels zeigte man gute Ansätze und konnte sich langsam wieder an das Wettkampfniveau gewöhnen. Am Ende stand eine recht deutliche Niederlage gegen einen starken Gegner. Für Trainer Veit Waldgenbach war das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung aber absolut zweitrangig und er konnte einige positive Aspekte mit in die nächsten Wochen nehmen.

Eine Woche später war dann die HSG Siebengebirge zu Gast auf dem Mallendarer Berg. Die Vallendarer Löwen dominierten die Partie gegen den ambitionierten Oberligisten nach Belieben und konnten trotz dezimiertem Kader einen ungefährdeten 35:32-Heimsieg einfahren.

Erfreulicherweise feierten die beiden Langzeitverletzten Fabian Schmitt und Leon Krechel nach erfolgreicher Reha wieder ihr Comeback auf der Platte und konnten bereits zeigen, dass sie den Kader in der kommenden Saison verstärken werden. Mit Neuzugang Mateusz Franielczyk holte man einen Rückraumspieler, der einen enormen Ehrgeiz an den Tag legt und behutsam an die Oberliga herangeführt werden soll. Er wird der Mannschaft besonders in der Breite helfen. Königstransfer Torben Waldgenbach laboriert aktuell noch an einer Fußverletzung aus der letzten Saison. Bei ihm hofft man im Laufe des Monats auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Zusätzlich absolvieren die zwei Nachwuchstalente Fynn Corcilius und Max Schleier sowie Cedric Busse aus der 2. Mannschaft die Vorbereitung mit und sollen sich auf hohem Trainingsniveau stetig weiterentwickeln. Bei Linksaußen Melvin Wheaton gibt es jedoch keine guten Nachrichten zu verkünden. Nach einer komplizierten Handgelenksverletzung zum Ende der vergangenen Saison wurde er bereits erfolgreich operiert, wird jedoch vermutlich die gesamte Saison fehlen.

In den nächsten Wochen stehen weitere Testspiele und ein Trainingslager an. Dies wollen die Vallendarer Löwen dafür nutzen, sich optimal einzuspielen und die Langzeitverletzten sowie Neuzugänge ins Spielsystem zu integrieren.

Derweil läuft der Dauerkartenvorverkauf für die Oberliga-Spielzeit 2023/2024 auf Hochtouren, die Vorfreude auf den Saisonstart ist im gesamten Umfeld des Vereins spürbar. Noch bis zum 15. August profitieren alle Handballfans beim Kauf ihrer HVV-Dauerkarte von sensationellen Aktionspreisen und können bis zu 30% sparen. Dauerkarten-Bestellungen werden per E-Mail an info@hvvallendar.de entgegengenommen.

Als besonderes Highlight wird der HV Vallendar eine Woche vor Saisonstart am Samstag, 02.09.2023 einen Handball-Tag in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg veranstalten, zu dem alle Handballfreunde ganz herzlich eingeladen sind. An diesem Tag werden neben der 1. und 2. Mannschaft auch einige Jugendmannschaften ihre Form vor dem Saisonstart testen. Neben einer großen Auswahl an kalten Getränken wird es auch Leckeres vom Grill geben, sodass sich alle Löwen-Fans diesen Termin bereits im Kalender eintragen sollten.

Zum Saisonstart treten die Vallendarer Löwen am Sonntag, 10.09.2023 um 17:00 Uhr auswärts bei der HSG Eckbachtal an. Den Spielplan für die neue Saison findet ihr bereits auf der Homepage des Vereins. Schaut gerne vorbei und verpasst keine News rund um den HVV!

Quelle: HV Vallendar Presse