Gesamtstädtische 60-Plus-Karnevalsfeier steigt am 27. Januar

Junggebliebene Karnevalisten aus Neuwied und allen Neuwieder Stadtteilen treffen sich auch in diesem Jahr wieder bei der Karnevalssitzung 60 Plus. Am Samstag, 27. Januar, um 14.11 Uhr versprüht das abwechslungsreiche Programm in der Mehrzweckhalle Irlich wieder „Spaß an der Freude“. Denn dort veranstalten die Stadt Neuwied und die KG Irlich die Karnevalssitzung für Neuwiederinnen und Neuwieder über 60 Jahre. Auch Partner, Freunde und Verwandte unter 60 dürfen selbstverständlich als Begleitung mitfeiern.

Das Programm bietet eine bunte Mischung aus Musik, Tanzdarbietungen und Büttenrede. Tänzerische Höhepunkte bilden dabei die Moonlight-Dancers der KG Irlich 1895 sowie die Showtanzgruppe Funky Diamonds der TSG Irlich. Zudem präsentieren gleich mehrere Kindertanzgruppen aus den Stadtteilen ihre neuen Choreografien. In der Bütt glänzt in gewohnter Manier ein karnevalistisches Urgestein: Fredi Winter ist eine feste Größe im Deichstadt-Karneval. Auch Singen und Schunkeln kommen an diesem kurzweiligen Nachmittag selbstverständlich nicht zu kurz: musikalische Beiträge u.a. von Thomas Kagelmann bringen Stimmung in den Saal. Zudem haben die amtierenden Tollitäten des Stadtgebietes ihren Besuch angekündigt. Nach etwa drei Stunden endet das närrische Programm. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken bestens gesorgt.

Der Eintritt zur 60-Plus-Karnevalsfeier beträgt 11 Euro. Für die unkomplizierte An- und Abreise zur Veranstaltung ist wieder ein Sonderbus im Einsatz. Der entsprechende Fahrplan ist auf der Eintrittskarte abgedruckt. Zudem können Menschen mit Beeinträchtigung einen Fahrdienst nutzen. Dazu ist vorab eine Anmeldung beim Amt für Stadtmarketing erforderlich. Inklusive der Hin- und Rückfahrt mit Sonderbus oder Fahrdienst beträgt der Eintritt 12,50 Euro.

Karten sind erhältlich in der Tourist-Information, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555. Weitere Informationen gibt es bei Susanne Thiele, Amt für Stadtmarketing, telefonisch unter 02631 802 252 oder per Mail an sthiele@neuwied.de.