Wegen dringender Sanierungsarbeiten am Bahnübergang Stolzenfels-Kripp wird dieser in der Zeit vom 27.08.2022, 20:20 Uhr bis 28.08.2022, 08:00 Uhr gesperrt. Die Brunnenstraße ist in dieser Zeit nicht mit Fahrzeugen anfahrbar. Der Fuß- und Radverkehr kann die vorhandene Brücke in Höhe Haus Nr. 44 nutzen.